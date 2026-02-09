Cezaevinde kanserle mücadele: Hatice Onaran kemoterapiye başlıyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Hatice Onaran, yaklaşık bir buçuk yıldır Gebze Hapishanesi’nde tutuluyor.

Onaran, ekonomik destek talebinde bulunan birkaç mahpus adına, hapishane idaresinin kasasına yatırdığı ve yine idarenin tasarrufu doğrultusunda harcanan cüzi bir miktar para gerekçe gösterilerek “terörün finansmanı” iddiasıyla 10 Ekim 2024 tarihinde tutuklandı.

İnsan Hakları Derneği, söz konusu paranın nerede ve nasıl harcandığına ilişkin olarak Adalet Bakanlığı’na ve ilgili hapishane idarelerine defalarca başvuruda bulundu. “Bu parayı nereye harcadığınızı açıklayın” çağrısı yapan İHD’ye bugüne kadar herhangi bir yanıt verilmedi.

Yüzde 79 oranında engelli raporu bulunan Hatice Onaran, aynı zamanda kolon kanseri hastasıyken tutuklandı. Olumsuz hapishane koşulları, tedaviye erişimde yaşanan ciddi sorunlar ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılmaması nedeniyle tedavi süreci aksadı. Son tetkiklerde karın bölgesinde tespit edilen “tutulmalar” nedeniyle Onaran yeniden yarın kemoterapiye başlayak.

İnsan hakları savunucuları, 7 Şubat’ta İnsan Hakları Derneği’nin Beyoğlu’ndaki binası önünde yaptıkları basın açıklamasında, Hatice Onaran’ın düzenli sağlık kontrollerinin yapılmadığını, kendi seçtiği doktora muayene olma hakkının engellendiğini ve tedavisine ilişkin ayrıntılı bilgi alma hakkının ihlal edildiğini dile getirdi.

Açıklamada, kanser tedavisinin yalnızca tıbbi müdahalelerden ibaret olmadığı vurgusu yer aldı:

“Kanser tedavisinde hastanın güven ve destek ihtiyacının karşılanması, psikolojik iyilik halinin korunması hayati önemdedir. Ancak mevcut infaz uygulamaları bu ihtiyacı karşılamamakta, tam tersine hastalığı ağırlaştıran bir sürece yol açmaktadır. Bu koşullar altında Hatice Onaran’ın hapiste tutulması kabul edilemez.”

Basın açıklamasında Onaran’ın hastaneye sevkleri sırasında yaşananlara ilişkin de bilgiler paylaşıldı:

“Üç hafta önce bir pazar günü acil servise götürülmüş, ertesi gün genel cerrahiye sevk edilmiştir. Acilde birçok işlem yapılmış, ancak görüş sırasında Hatice Onaran’ın oldukça kötü durumda olduğu fark edilmiştir. Hastanedeki muayeneler sonucunda biyopsi yapılmıştır. Biyopsi sonrası vücudundaki bez nedeniyle doktor kendisine uzanması gerektiğini söylemiş, buna rağmen Hatice Onaran, kanama riski taşıdığı halde, elleri kelepçeli olarak ring aracında bir saatten fazla bekletilmiştir.

İki hafta önce ise aşırı gaz sıkışması nedeniyle yeniden acil servise kaldırılmıştır. Ultrasonla tespit edilemeyen bu durum nedeniyle tomografi çekilmiştir. Hastanede yatması gerekirken, kanser hastası Hatice Onaran cezaevi ile hastane arasında adeta mekik dokutulmuştur. Açık ifadeyle işkenceye maruz bırakılmıştır.

Son olarak koğuşlara verem hastası bir mahpus getirilmiş, hapishanede vereme karşı önlemler alınmasına rağmen mahpuslara hiçbir bilgilendirme yapılmamıştır. Gardiyanlar maske ile dolaşırken, mahpuslara durum açıklanmamıştır. Kanser hastası Hatice Onaran’ın şimdi vereme yakalanma riski de bulunmaktadır.”

Avukatlar Eren Keskin, Jiyan Kaya ve Jiyan Tosun bugün Gebze Cezaevi’ne giderek Hatice Onaran’ı ziyaret etti. Cezaevi çıkışında açıklama yapan Eren Keskin, Onaran’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Keskin şöyle dedi:

“Bugün Gebze Cezaevi’ne Hatice Onaran’ı ziyarete geldik. Hatice, cezaevindeki birkaç mahpusa para gönderdiği gerekçesiyle tutuklu bulunuyor. Daha önce kanser tedavisi gören arkadaşımız, maalesef kanserli bölgede tespit edilen yeni tutulmalar nedeniyle yeniden kemoterapiye başlayacak. Bu hukuksuzluğu defalarca dile getirdik. Ne yazık ki bugüne kadar bir çözüm üretilmedi. Bu, zulüm niteliğinde bir uygulamadır. Bakanlığı, hükmedilmiş bu ağır zarara karşı bir tavır almaya, yeni ve insani bir adım atmaya çağırıyoruz. Böyle bir suç olamaz. Bir insanın kendi T.C. kimliğiyle cezaevine para yatırması nasıl suç olabilir? Biz herkesi vicdana davet ediyoruz.”

