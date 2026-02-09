ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 14:31 9 Şubat 2026 14:31
 SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 14:37 9 Şubat 2026 14:37
Okuma Okuma:  3 dakika

Cezaevinde kanserle mücadele: Hatice Onaran kemoterapiye başlıyor

Avukatlar Eren Keskin, Jiyan Kaya ve Jiyan Tosun bugün Gebze Cezaevi’ne giderek Hatice Onaran’ı ziyaret etti. Cezaevi çıkışında açıklama yapan Eren Keskin, Onaran’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Cezaevinde kanserle mücadele: Hatice Onaran kemoterapiye başlıyor
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Hatice Onaran, yaklaşık bir buçuk yıldır Gebze Hapishanesi’nde tutuluyor.

Onaran, ekonomik destek talebinde bulunan birkaç mahpus adına, hapishane idaresinin kasasına yatırdığı ve yine idarenin tasarrufu doğrultusunda harcanan cüzi bir miktar para gerekçe gösterilerek “terörün finansmanı” iddiasıyla 10 Ekim 2024 tarihinde tutuklandı.

İnsan Hakları Derneği, söz konusu paranın nerede ve nasıl harcandığına ilişkin olarak Adalet Bakanlığı’na ve ilgili hapishane idarelerine defalarca başvuruda bulundu. “Bu parayı nereye harcadığınızı açıklayın” çağrısı yapan İHD’ye bugüne kadar herhangi bir yanıt verilmedi.

Yüzde 79 oranında engelli raporu bulunan Hatice Onaran, aynı zamanda kolon kanseri hastasıyken tutuklandı. Olumsuz hapishane koşulları, tedaviye erişimde yaşanan ciddi sorunlar ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılmaması nedeniyle tedavi süreci aksadı. Son tetkiklerde karın bölgesinde tespit edilen “tutulmalar” nedeniyle Onaran yeniden yarın kemoterapiye başlayak.

İnsan hakları savunucuları, 7 Şubat’ta İnsan Hakları Derneği’nin Beyoğlu’ndaki binası önünde yaptıkları basın açıklamasında, Hatice Onaran’ın düzenli sağlık kontrollerinin yapılmadığını, kendi seçtiği doktora muayene olma hakkının engellendiğini ve tedavisine ilişkin ayrıntılı bilgi alma hakkının ihlal edildiğini dile getirdi.

Açıklamada, kanser tedavisinin yalnızca tıbbi müdahalelerden ibaret olmadığı vurgusu yer aldı: 
“Kanser tedavisinde hastanın güven ve destek ihtiyacının karşılanması, psikolojik iyilik halinin korunması hayati önemdedir. Ancak mevcut infaz uygulamaları bu ihtiyacı karşılamamakta, tam tersine hastalığı ağırlaştıran bir sürece yol açmaktadır. Bu koşullar altında Hatice Onaran’ın hapiste tutulması kabul edilemez.”

Basın açıklamasında Onaran’ın hastaneye sevkleri sırasında yaşananlara ilişkin de bilgiler paylaşıldı:

“Üç hafta önce bir pazar günü acil servise götürülmüş, ertesi gün genel cerrahiye sevk edilmiştir. Acilde birçok işlem yapılmış, ancak görüş sırasında Hatice Onaran’ın oldukça kötü durumda olduğu fark edilmiştir. Hastanedeki muayeneler sonucunda biyopsi yapılmıştır. Biyopsi sonrası vücudundaki bez nedeniyle doktor kendisine uzanması gerektiğini söylemiş, buna rağmen Hatice Onaran, kanama riski taşıdığı halde, elleri kelepçeli olarak ring aracında bir saatten fazla bekletilmiştir.

İki hafta önce ise aşırı gaz sıkışması nedeniyle yeniden acil servise kaldırılmıştır. Ultrasonla tespit edilemeyen bu durum nedeniyle tomografi çekilmiştir. Hastanede yatması gerekirken, kanser hastası Hatice Onaran cezaevi ile hastane arasında adeta mekik dokutulmuştur. Açık ifadeyle işkenceye maruz bırakılmıştır.

Son olarak koğuşlara verem hastası bir mahpus getirilmiş, hapishanede vereme karşı önlemler alınmasına rağmen mahpuslara hiçbir bilgilendirme yapılmamıştır. Gardiyanlar maske ile dolaşırken, mahpuslara durum açıklanmamıştır. Kanser hastası Hatice Onaran’ın şimdi vereme yakalanma riski de bulunmaktadır.”

Avukatlar Eren Keskin, Jiyan Kaya ve Jiyan Tosun bugün Gebze Cezaevi’ne giderek Hatice Onaran’ı ziyaret etti. Cezaevi çıkışında açıklama yapan Eren Keskin, Onaran’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Keskin şöyle dedi: 
“Bugün Gebze Cezaevi’ne Hatice Onaran’ı ziyarete geldik. Hatice, cezaevindeki birkaç mahpusa para gönderdiği gerekçesiyle tutuklu bulunuyor. Daha önce kanser tedavisi gören arkadaşımız, maalesef kanserli bölgede tespit edilen yeni tutulmalar nedeniyle yeniden kemoterapiye başlayacak. Bu hukuksuzluğu defalarca dile getirdik. Ne yazık ki bugüne kadar bir çözüm üretilmedi. Bu, zulüm niteliğinde bir uygulamadır. Bakanlığı, hükmedilmiş bu ağır zarara karşı bir tavır almaya, yeni ve insani bir adım atmaya çağırıyoruz. Böyle bir suç olamaz. Bir insanın kendi T.C. kimliğiyle cezaevine para yatırması nasıl suç olabilir? Biz herkesi vicdana davet ediyoruz.”

Hak savunucuları hasta mahpus Hatice Onaran'a mektup gönderdi
Hak savunucuları hasta mahpus Hatice Onaran'a mektup gönderdi
16 Ekim 2024
Ahu Deryayi akıl hastanesinde, Hatice Onaran hapishanede: Susar mı sandınız?
KADINLARIN GÜNDEMİ
Ahu Deryayi akıl hastanesinde, Hatice Onaran hapishanede: Susar mı sandınız?
10 Kasım 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hatice Onaran Eren Keskin insan hakları savunucuları
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

ilgili haberler
İnsan hakları savunucularından tutuklu aktivist Hatice Onaran için milletvekillerine mektup
11 Kasım 2025
/haber/insan-haklari-savunucularindan-tutuklu-aktivist-hatice-onaran-icin-milletvekillerine-mektup-313452
Hatice Onaran serbest bırakılsın!
1 Kasım 2025
/yazi/hatice-onaran-serbest-birakilsin-313093
“Hatice Onaran yalnız değil”
15 Nisan 2025
/haber/hatice-onaran-yalniz-degil-306474
İHD, Hatice Onaran’la dayanışmak için para gönderdi
15 Ocak 2025
/haber/ihd-hatice-onaranla-dayanismak-icin-para-gonderdi-303660
İHD ve TİHV: Nimet Tanrıkulu ve Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Aralık 2024
/haber/ihd-ve-tihv-nimet-tanrikulu-ve-hatice-onaran-serbest-birakilsin-302639
İnsan hakları savunucularından Adalet Bakanı'na Hatice Onaran mektubu
26 Kasım 2024
/haber/insan-haklari-savunucularindan-adalet-bakani-na-hatice-onaran-mektubu-302210
İnsan hakları savunucularından Hatice Onaran serbest bırakılsın çağrısı
13 Kasım 2024
/haber/insan-haklari-savunucularindan-hatice-onaran-serbest-birakilsin-cagrisi-301765
KADINLARIN GÜNDEMİ
Ahu Deryayi akıl hastanesinde, Hatice Onaran hapishanede: Susar mı sandınız?
10 Kasım 2024
/yazi/ahu-deryayi-akil-hastanesinde-hatice-onaran-hapishanede-susar-mi-sandiniz-301627
Hak savunucuları hasta mahpus Hatice Onaran'a mektup gönderdi
16 Ekim 2024
/haber/hak-savunuculari-hasta-mahpus-hatice-onaran-a-mektup-gonderdi-300794
İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
10 Ekim 2024
/haber/ihd-hatice-onaran-yalniz-degildir-300597
EREN AKSOYOĞLU ALATTI
Keçiören nasıl bir ilçe? Siyaseti belirleyen dinamikler ne?
9 Şubat 2026
Keçiören nasıl bir ilçe? Siyaseti belirleyen dinamikler ne?
Songül Öden: Eşref-i mahlukat bir tanım değil, bir sorudur benim için
7 Şubat 2026
Songül Öden: Eşref-i mahlukat bir tanım değil, bir sorudur benim için
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
“6 Şubat depremlerinin 3. yılında dünden daha hazır değiliz”
6 Şubat 2026
“6 Şubat depremlerinin 3. yılında dünden daha hazır değiliz”
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI
Devlet yoktu, depremin yıktığı hayatları kadınlar sırtladı
6 Şubat 2026
Devlet yoktu, depremin yıktığı hayatları kadınlar sırtladı
PROF. DR. KADRİYE BAKIRCI ANLATTI
"Boğma" erkek şiddeti davalarında neden görünmüyor?
4 Şubat 2026
"Boğma" erkek şiddeti davalarında neden görünmüyor?
