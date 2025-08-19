ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 14:47
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 15:15
1 dk Okuma

Cezaevinde içinde "Kürt, Kürdistan ve gerilla" geçen kitaplara yasak

Suluca Cezaevi’nde yaşanan sorunlara dikkat çeken DEM Parti'li Bozan, kitap yasaklarının yanı sıra mahpusların sağlıklı yaşam hakkının da ihlal edildiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cezaevinde içinde "Kürt, Kürdistan ve gerilla" geçen kitaplara yasak
Fotoğraf: Pixabay

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Adana Şubesi'nden avukatlarla birlikte Adana’daki Kürkçüler ve Suluca Cezaevlerinde tutulan siyasi mahpusları ziyaret etti.

Mahpusların yaşadığı hak ihlallerine dikkat çeken Bozan ayrıca cezaevlerin bandrollü olmasına rağmen içerisinde "Kürt, Kürdistan ve gerilla" sözcükleri geçtiği için kitap yasağını aktardı.

Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi
Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi
6 Ağustos 2025

Suluca Cezaevi’nde mahpuslara bandrollü ve yasal olan bazı kitapların verilmemesine tepki gösteren Bozan, bu uygulamanın yasal bir temele dayanmadığını belirtti, "Bu hüküm mevzuatta yok, sadece ırkçılıkta var" dedi.

"Su sorunu yaşanıyor"

Suluca Cezaevi’nde yaşanan su sorununa da dikkat çeken Bozan, yeterli suya erişememenin ciddi hijyen sorunlarına yol açtığını, mahpusların sağlıklı bir yaşam hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Bakan Tunç'a çağrı

Hem Kürkçüler hem de Suluca Cezaevi’nde ağız içi arama dayatması nedeniyle siyasi mahpusların hastaneye gitmeyi reddettiğini açıklayan Bozan, "Mahpuslar bu insanlık dışı uygulamaya maruz kalmamak için üç yıldır tedaviye gitmiyor. Bu bir hak gaspıdır" dedi.

Cezaevi önünde açıklama yapan Bozan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek, "Bu hukuksuzluğa son verin" çağrısında bulundu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ali bozan dem parti kitap yasağı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git