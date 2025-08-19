Cezaevinde içinde "Kürt, Kürdistan ve gerilla" geçen kitaplara yasak

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Adana Şubesi'nden avukatlarla birlikte Adana’daki Kürkçüler ve Suluca Cezaevlerinde tutulan siyasi mahpusları ziyaret etti.

Mahpusların yaşadığı hak ihlallerine dikkat çeken Bozan ayrıca cezaevlerin bandrollü olmasına rağmen içerisinde "Kürt, Kürdistan ve gerilla" sözcükleri geçtiği için kitap yasağını aktardı.

Suluca Cezaevi’nde mahpuslara bandrollü ve yasal olan bazı kitapların verilmemesine tepki gösteren Bozan, bu uygulamanın yasal bir temele dayanmadığını belirtti, "Bu hüküm mevzuatta yok, sadece ırkçılıkta var" dedi.

"Su sorunu yaşanıyor"

Suluca Cezaevi’nde yaşanan su sorununa da dikkat çeken Bozan, yeterli suya erişememenin ciddi hijyen sorunlarına yol açtığını, mahpusların sağlıklı bir yaşam hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Bakan Tunç'a çağrı

Hem Kürkçüler hem de Suluca Cezaevi’nde ağız içi arama dayatması nedeniyle siyasi mahpusların hastaneye gitmeyi reddettiğini açıklayan Bozan, "Mahpuslar bu insanlık dışı uygulamaya maruz kalmamak için üç yıldır tedaviye gitmiyor. Bu bir hak gaspıdır" dedi.

Cezaevi önünde açıklama yapan Bozan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek, "Bu hukuksuzluğa son verin" çağrısında bulundu.

(AB)