ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 27.02.2026 12:51 27 Şubat 2026 12:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 13:05 27 Şubat 2026 13:05
Okuma Okuma:  3 dakika

"Cezaevinde çocuklara işkence yapıldı, Meclis harekete geçsin"

DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, TBMM Genel Kurulu’nda Rojava protestoları sonrası çok sayıda çocuğun gözaltı, tutuklama, kötü muamele ve çıplak arama iddialarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili ve DEM Parti Çocuk Komisyonu Eşsözcüsü Beritan Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda (TBMM) yaptığı konuşmada Ocak 2026’da Rojava’ya yönelik saldırıların ardından gelişen protestolar sırasında çocukların maruz kaldığı hak ihlallerini gündeme getirdi.

Güneş, ifade özgürlüğünü ve barışçıl protesto hakkını kullandıkları için çok sayıda çocuğun gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirterek, “İzmir’den Mardin’e, Şırnak’tan Hatay’a kadar hapsedilen tüm çocukları selamlıyorum” dedi.

Yıllar sonra yeniden "taş atan çocuklar" suçlaması
27 Ocak 2026

“Çocuklara yönelik sistematik şiddet uygulandı”

Rojava protestoları sırasında Mardin’in birçok ilçesinde işkence vakalarının yaşandığını ifade eden Güneş, Kızıltepe ve Nusaybin’de çocukların halkın gözü önünde kelepçelenerek yerlerde sürüklendiğini söyledi. 12 yaşındaki bir çocuğun kolluk tarafından yere fırlatıldığını aktaran Güneş, devletin zor gücünün çocuklara karşı kullanıldığını vurguladı.

Şırnak’ta 9 çocuğun tutuklandığını hatırlatan Güneş, gözaltı sürecinde avukat ve pedagogun ifadeye katılımının engellendiğini, çocuklardan tehdit ve baskı altında ifade alındığını kaydetti. Çocukların ailelerinden koparılarak Hatay’a sevk edildiğini belirten Güneş, burada çıplak arama, fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz bırakıldıklarını ifade etti.

“Rojava eyleminde tutuklanan çocuklara çıplak arama yapıldı, saçları kesildi”
19 Şubat 2026

“Çıplak arama bir insanlık suçudur”

Cezaevlerinde çocuklara yönelik çıplak arama ve “otur-kalk” dayatmasının uygulandığını dile getiren Güneş, zorla saç kesme ve kişisel eşyaların verilmemesi gibi uygulamaların da yaşandığını söyledi. İşkencenin insanlık suçu olduğunu vurgulayan Güneş, “Yetişkinlerden farklı korunması gereken çocuklara dahi bu uygulamaları dayattınız” dedi.

Sokağa çıkmayan çocukların da sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedef alındığını belirten Güneş, İzmir’de saç örme videosu paylaştığı gerekçesiyle 12’nci sınıf öğrencisinin tutuklandığını, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna da cezaevinde çıplak arama dayatıldığını ifade etti.

Kızıltepe’de polisin yere fırlattığı çocuğun avukatı yaşananları anlattı
28 Ocak 2026

“Bakanlar sorumluluklarını yerine getirmeli”

İzmir savcılığı ve cezaevlerinde lise öğrencilerine yönelik özel bir yaklaşım olduğunu belirten Güneş, daha önce halay çektikleri gerekçesiyle tutuklanan öğrencileri hatırlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’i eleştiren Güneş, çocuklara yönelik ceza politikalarının derinleştiğini söyledi. Güneş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’i çocuklara yönelik işkence iddialarını açıklığa kavuşturmaya ve sorumlular hakkında soruşturma başlatmaya çağırdı.

Çocuğun üstün yararı ilkesinin tüm kamu kurumları için bağlayıcı olduğunu hatırlatan Güneş, gözaltına alınan ve tutuklanan tüm çocukların derhal serbest bırakılması gerektiğini, Meclis'in harekete geçmesinin elzem olduğunu söyledi.

Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğa çıplak arama
12 Şubat 2026

(NÖ)

