Cezaevinde BirGün’e sansür: Mahpuslara gazete kesilerek veriliyor

Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu BirGün’e sansür uyguluyor. Gerekçe BirGün’ün çeşitli tarihlerdeki haberlerinin “hükümeti itibarsızlaştırdığı” ya da "mahpuslar ile cezaevi personeli arasında ilişkiyi bozduğu" iddiası.

Cezaevi yönetimi Mart 2023’ten beri gazetedeki bazı haber, fotoğraf ya da sayfaları mahpuslara ya keserek verdi ya da hiç vermedi.

Mart 2023’ten beri sansüre uğrayan BirGün sayısı en az 19.

Sansürlerden bazıları şöyle:

27 Mart 2023: “Cezaevinde şüpheli ölüm, gardiyan ‘sus işareti yaptı ve hasta tutuklulardan intikam alma çabası” başlıklı haberler nedeniyle gazete kesilerek mahpuslara verildi.

“Cezaevinde şüpheli ölüm, gardiyan ‘sus işareti yaptı ve hasta tutuklulardan intikam alma çabası” başlıklı haberler nedeniyle gazete kesilerek mahpuslara verildi. 30 Mart 2023: “Cezaevlerine infaz yakmalar ihlale dönüştü” başlıklı haber, mahpuslar ile cezaevi personeli arasında ilişkiyi olumsuz etkileyeceği iddiasıyla mahkumlara verilmedi.

“Cezaevlerine infaz yakmalar ihlale dönüştü” başlıklı haber, mahpuslar ile cezaevi personeli arasında ilişkiyi olumsuz etkileyeceği iddiasıyla mahkumlara verilmedi. 13 Nisan 2024: “Tahliyesi ikinci kez ertelendi, cezaevleri ve hasta tutsaklar ile tutukluya motivasyon olur diye kitabı verilmedi” başlıklı haber kesilerek gazeteden çıkartıldı.

“Tahliyesi ikinci kez ertelendi, cezaevleri ve hasta tutsaklar ile tutukluya motivasyon olur diye kitabı verilmedi” başlıklı haber kesilerek gazeteden çıkartıldı. 27 Mayıs 2024: “Seslerini ölünce mi duyacaksınız” başlıklı haber mahpuslara verilmedi.

“Seslerini ölünce mi duyacaksınız” başlıklı haber mahpuslara verilmedi. 10 Mart 2024: BirGün’ün 10 ve 11’inci sayfalarında haberler ve fotoğraflar ile “Hükümetin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı” iddia edildi. Ayrıca gazetede cezaevinden kaçanlara dair bir haberin yer aldığı, bu nedenle “Kurumun güvenliğinin tehlikeye düşebileceği” öne sürüldü. Gazetenin 10 ve 11’inci sayfalarına kesilerek el konuldu.

BirGün’ün 10 ve 11’inci sayfalarında haberler ve fotoğraflar ile “Hükümetin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı” iddia edildi. Ayrıca gazetede cezaevinden kaçanlara dair bir haberin yer aldığı, bu nedenle “Kurumun güvenliğinin tehlikeye düşebileceği” öne sürüldü. Gazetenin 10 ve 11’inci sayfalarına kesilerek el konuldu. 30 Mart 2024: 1 ve 6’ncı sayfasındaki haberler ve fotoğraflar ile THKP-C üyesi Mahir Çayan ve arkadaşlarının 30 Mart 197’de öldürülmesiyle ilgili “gündem oluşturma çabası” yaratılmaya çalışıldığı iddia edildi. Haberlerin cezaevinde yatan hükümlü ve tutukluları olumsuz etkileyeceği öne sürülerek belirtilen sayfaların kesilerek mahpuslara verilmemesine karar verildi.

1 ve 6’ncı sayfasındaki haberler ve fotoğraflar ile THKP-C üyesi Mahir Çayan ve arkadaşlarının 30 Mart 197’de öldürülmesiyle ilgili “gündem oluşturma çabası” yaratılmaya çalışıldığı iddia edildi. Haberlerin cezaevinde yatan hükümlü ve tutukluları olumsuz etkileyeceği öne sürülerek belirtilen sayfaların kesilerek mahpuslara verilmemesine karar verildi. 14 Mayıs 2024: “7 kez tahliye erteleme karar Meclis’e taşındı” başlıklı haber kurum çalışanlarına karşı önyargı oluşturup cezaevinin huzur ve asayişini bozacağı iddiasıyla kesilerek mahpuslara verilmedi.

Cezaevlerinde gazetelere BİK kuralı

Hükümlü ve tutuklular; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 62. maddesi uyarınca, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Türkçe süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahipler.

Ancak talep edilen Türkçe gazetenin Basın İlan Kurumu’nun (BİK) “İlan Yayınlama Hakkı Bulunan Gazeteler” listesinde yer alması gerekiyor.

Eğer BİK’in listesinde abone olunacak ya da satın alınacak gazete yok ise; hükümlü ve tutuklular söz konusu gazeteyi satın alınamıyor ya da abone olamıyor. Aynı şekilde bu gazeteler hükümlü ve tutuklulara hediye de edilemiyor.

Buna göre BirGün'ün hükümlülere verilmesinin önünde hiçbir engel yok.

Basın İlan Kurumu'nun "İlan Yayınlama Hakkı Bulunan Gazeteler" listesine buradan ulaşabilirsiniz.

(HA)