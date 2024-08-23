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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 14:06
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 14:27
2 dk Okuma

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları Yönetmeliği neleri kapsıyor?

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları'na dair ilgili yönetmeliği özerliyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir cezaevi koridoru görünmektedir. Koridor karanlık olup, ışıklar loş bir şekilde aydınlatılmıştır. Koridorun sonunda, kapalı bir kapı veya parmaklıklar belirgin şekilde görülmektedir. İki kişi, arkadan silüet olarak, yan yana yürümektedir. Bu kişiler, koridorun ortasında, arka plandaki ışığa doğru ilerlemektedirler. Koridorun her iki yanında da kapılar veya hücreler bulunmaktadır. Genel olarak, fotoğraf, cezaevi ortamının karanlık ve kasvetli atmosferini yansıtmaktadır.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği, Kurulların İşleyişi ve Görevleri'ne dair ilgili yönetmelikle yönetiliyor ve yönetmelikte şu bilgiler yer alıyor.

Amaç ve Kapsam: Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları, cezaevlerinin denetimini ve mahpusların hak ihlallerini gözlemlemek amacıyla kurulmuştur. Bu yönetmelik, bu kurulların çalışma esaslarını, nasıl organize edileceğini ve hangi yetkilerle donatılacağını belirler.

Kuruluş ve Üye Seçimi: Her yargı çevresinde, infaz kurumlarının bulunduğu adalet komisyonları tarafından izleme kurulları oluşturulur. Bu kurullar, beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve üyelerin dört yıl boyunca görev yapmaları öngörülür. Üyelerin seçiminde, bağımsızlık ve tarafsızlık ön planda tutulur, ancak Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan kişiler bu kurullarda görev alamaz.

Çalışma Esasları: İzleme kurulları, en az üç ayda bir toplanır ve cezaevlerine düzenli ziyaretler gerçekleştirir. Bu ziyaretlerde, kurumların işleyişini, mahpusların durumunu ve yapılan uygulamaları denetlerler. Kurul, ziyaretler sonucunda gözlemlerini raporlayarak, Adalet Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderir.

Görevler ve Yükümlülükler: Kurulların temel görevi, cezaevlerindeki insan hakları ihlallerini tespit etmek ve bu ihlallerin giderilmesi için önerilerde bulunmaktır. Kurul üyeleri, görevleri sırasında edindikleri bilgileri gizli tutmak zorundadırlar ve raporlarını ilgili mercilerin izni olmaksızın açıklayamazlar. Ayrıca, kurulların, cezaevinde bulunan her türlü defter ve belgeyi inceleme yetkisi vardır.

Ziyaretler ve Raporlama: İzleme kurulları, cezaevlerini en az iki ayda bir ziyaret eder ve ziyaretler sırasında mahpuslarla birebir görüşebilir. Bu görüşmelerde cezaevi idaresi gerekli kolaylıkları sağlamakla yükümlüdür. Ziyaretlerden elde edilen bulgular, dört ayda bir raporlanır ve ilgili mercilere sunulur.

Denetim ve Değerlendirme: Adalet Bakanlığı, izleme kurullarının raporlarını değerlendirir ve gereken önlemleri alır. Ayrıca, kurulların çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bakanlık tarafından hazırlanan eğitim programlarına katılım sağlanır.

Bu yönetmelik, izleme kurullarının cezaevlerindeki işleyişi denetlemek ve mahpus haklarını korumak amacıyla nasıl çalıştığını belirler. Kurullar, düzenli ziyaretler ve raporlamalarla cezaevi yönetimlerinin uygulamalarını denetler ve tespit edilen sorunların çözümü için önerilerde bulunur.

Kurulda kimler bulunur?

İdare ve gözlem kurulu; kurum müdürünün başkanlığında, gözlem ve sınıflandırmadan sorumlu ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel arasından seçilen bir görevliden oluşur.

Yönetmeliğin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

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