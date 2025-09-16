ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 13:50
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 14:45
Cezaevi, Demirtaş’ın kitaplarını 'sakıncalı' buldu

Bazı kitaplarının mahpuslara verilmemesine tepki gösteren Bozan, "Cezaevinde Kürtçe fiilen yasak. Toplatma veya yasaklama kararı olmamasına rağmen kitaplar verilmiyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Sosyal Medya

DEM Parti Mersin Milletvekili Avukat Ali Bozan, Suluca 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş’ın "DAD" ve "Araf’ta Düet" kitaplarının mahpuslara verilmediğini açıkladı.

Cezaevi kurulu Bozan'a gerekçe olarak şu yanıtı verdi:

"Hüseyin Bağ adına gönderilen DAD ve Araf’ta Düet kitaplarının yazarı halen örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunmaktadır. Bu nedenle eğer biz Hüseyin Bağ isimli mahpusa bu kitapları verirsek cezaevi güvenliğini tehlikeye düşürür."

"Cezaevinde Kürtçe fiilen yasak"

Kitap yasağının sadece Demirtaş'ın eserleriyle sınırlı kalmadığını belirten Bozan, "Mehmet Uzun’un Kürtçe kitabı 'Siya Evînê' ise 8 ay sonrasında mahpuslara ulaştırıldı. Cezaevinde Kürtçe fiilen yasak. Toplatma veya yasaklama kararı olmamasına rağmen, kitap 8 ay boyunca kurulda Kürtçe bilen kimse olmadığı gerekçesiyle bekletildi" dedi.

AİHM’den Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna dair yeni ihlal kararı
8 Temmuz 2025

İstanbul
cezaevi Dad Selahattin Demirtaş ali bozan
