Ceza infaz yasası değişiyor: Detayları Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak kapsamlı değişikliklerin detaylarını paylaştı.

tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında gazeteci Sinan Burhan’ın sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, kamuoyunu yakından ilgilendiren önemli düzenlemeleri duyurdu.

Yeni yasal düzenlemelere göre; kasten yaralama, ağır yaralamaya sebep olma ve tehdit gibi suçların cezaları artırılacak. Özellikle yerleşim alanlarında silahla ateş etme suçuna yönelik maddeler genişletilecek. Kurusıkı silahlarla havaya ateş açanlar da artık 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası alabilecek. Bu eylemler düğün, nişan ya da asker uğurlaması gibi kalabalık etkinliklerde gerçekleşirse, ceza yarı oranından bir katına kadar artırılabilecek.

Alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlar da daha ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Bu kişiler için öngörülen ceza süresi 6 aydan 2 yıla kadar yükseltilecek. Trafikte yol kesme eylemleri ise yeni düzenlemeyle bağımsız bir suç olarak tanımlanacak ve failler 1 ila 3 yıl arasında hapisle cezalandırılabilecek.

Terör örgütü adına suç işleyen ancak örgüt üyesi olmayanlara yönelik düzenleme de değişiyor. Bu kişiler için verilen cezalarda artış planlanırken, örgüt kurma, yönetme ve üyelik suçları için de daha yüksek ceza sınırları getiriliyor. Yeni düzenlemeyle; kasten işlenen suçlarda alt sınır 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle işlenen suçlarda ise (ölüme neden olma hariç) 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Evde infaz uygulamasında da önemli değişiklikler gündemde. Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için evde infaz süresi 1 yıldan 3 yıla, 70 yaş üstü için 4 yıla, 75 yaş üzeri için 5 yıla kadar uzatılabilecek. 80 yaşını aşanlar için ise evde infaz süresi 6 yıla kadar çıkabilecek. Ayrıca cezaevinde kalamayacak kadar hasta veya engelli olanlar için 5 yıla kadar olan cezalar evde infaz edilebilecek.

(EMK)