Ceylanpınar Belediye Eş Başkanı Yazar istifa etti: Gönlüm partimledir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ceylanpınar Belediye Eş Başkanı Rahşan Yazar, istifa ettiğini duyurdu.

Yazar, beklenmedik sağlık sorunları yaşadığını ve görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Açıklamasında "Büyük bir üzüntüyle görevime devam edemiyorum" diyen Yazar, şöyle devam etti:

"Hayat insanın yaşamını bir saniyede bile değiştirip, tüm planlarını, tüm o anki düzenini altüst edip, sen istemediğin halde, bambaşka kararlar vermeye mecbur bırakıyor. Bir yola giriyorsun, bir amaç için çabalayıp, mücadele ediyorsun ancak bir bakıyorsun, öyle bir şey oluyor ki, sen o yola artık maalesef ki ‘mola vermek’ zorunda kalıyorsun. Ben de şu an, kendi hayatımda, hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldım.

İşte hayatın bana da istemediğim bir karar aldırttığı sebeple; Ceylanpınar Belediye Eş Başkanlık görevimden, sağlık sorunlarıyla ilgili beklenmedik problemlerin ortaya çıkmasından dolayı, çok üzülerek, ayrılmak zorunda kalıyorum.

Oysa, partimle beraber çok planımız ve projemiz vardı. Fakat şimdi o plan ve projelere bensiz devam edilecek. Buna dahil olamamak beni üzüyor. Gerçekten büyük bir üzüntüyle görevime devam edemiyorum. Bilinmeli ki, sadece belediyedeki eş başkanlık görevimi hakkıyla yerine getiremeyeceğim için bırakmak zorunda kaldım, ama yolum partimle her zaman aynı yoldur. Gönlüm her zaman partimledir."