Çevrimiçi yemek festivali 'Bol Kepçe Mahallesi' başladı

Katılımcılara, gastronomi dünyasından isimlerle tanışma, yemek kültürü üzerine sohbet etme ve tariflerin püf noktalarını öğrenme fırsatını sunan online yemek festivali “Bol Kepçe Mahallesi”, 25 Şubat’a kadar çevrimiçi olarak devam edecek.

Sosyal video platformu gather-in’de meraklısıyla buluşan festival, Serra Yılmaz, Maksut Aşkar, Hülya Ekşigil, Aylin Aslım, Levon Bağış, Bağış Erten, Bekir Ağırdır gibi isimleri bir araya getiriyor.

Festival katılımcıları dünyanın her köşesinden internet aracılığıyla mahalleyi ziyaret ederek dükkânlara girip “esnaf” sohbetlerine katılabiliyor.

Levon Bağış ve Tan Morgül’ün yöneteceği “Bol Kepçe Mahallesi”nin çevrimiçi dükkanları şöyle: Balıkçı, manav, mezeci, turşucu, baharatçı, kuruyemişçi, birahane, fırın, bakkal, esnaf lokantası, kahvehane, kitapçı, ciğerci, pastane, meyhane, tekel bayii, seyyar, lakerdacı, plakçı pazarcı, laternacı, çorbacı, gazete bayii, iskele, çayhane, botanik bahçesi ve fotoğrafçı.(AÖ)

“Bol Kepçe Mahallesi”ne katılacaklar şöyle: Ayça Budak, Aylin Aslım, Aylin Öney Tan, Aylin Örnek, Aylin Yazıcıoğlu, Bağış Erten, Bekir Ağırdır, Berkok Yüksel, Burak Kan, Burçak Kazdal, Cem Atay, Deniz Alphan, Deniz Boro Polat, Derin Arıbaş, Derya Turgut, Didem Şenol, Dilek Türkmen, Ege Kayacan, Elvan Uysal Bottoni, Emir Yargın, Eray Aytimur, Ergin Sönmezler, Esen Hünal, Fuat Akdağ, Gözdem Gürbüzatik, Halil Ulaş, Hülya Ekşigil, Kaan Sakarya, Levon Bağış, Maksut Aşkar, Mert Gökalp, Merve G. Şenol Özen, Metin Solmaz, Mustafa Otar, Nazlı Pişkin, Nilhan Aras, Onur Daylan, Özge Köse, Özge Samancı, Özgün Sarısoy, Pelin Dumanlı, Sabiha Apaydın, Seray Öztürk, Serra Yılmaz, Sümeyye Hoşgör Büke, Tan Morgül, Teoman Hünal, Ümit Hamlacıbaşı, Vedat Ozan, Vildan Tünay, Yaren Çarpar, Yılmaz Aysan.