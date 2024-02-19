Çevrimiçi yemek festivali 'Bol Kepçe Mahallesi' başladı
Katılımcılara, gastronomi dünyasından isimlerle tanışma, yemek kültürü üzerine sohbet etme ve tariflerin püf noktalarını öğrenme fırsatını sunan online yemek festivali “Bol Kepçe Mahallesi”, 25 Şubat’a kadar çevrimiçi olarak devam edecek.
Sosyal video platformu gather-in’de meraklısıyla buluşan festival, Serra Yılmaz, Maksut Aşkar, Hülya Ekşigil, Aylin Aslım, Levon Bağış, Bağış Erten, Bekir Ağırdır gibi isimleri bir araya getiriyor.
Festival katılımcıları dünyanın her köşesinden internet aracılığıyla mahalleyi ziyaret ederek dükkânlara girip “esnaf” sohbetlerine katılabiliyor.
Levon Bağış ve Tan Morgül’ün yöneteceği “Bol Kepçe Mahallesi”nin çevrimiçi dükkanları şöyle: Balıkçı, manav, mezeci, turşucu, baharatçı, kuruyemişçi, birahane, fırın, bakkal, esnaf lokantası, kahvehane, kitapçı, ciğerci, pastane, meyhane, tekel bayii, seyyar, lakerdacı, plakçı pazarcı, laternacı, çorbacı, gazete bayii, iskele, çayhane, botanik bahçesi ve fotoğrafçı.(AÖ)