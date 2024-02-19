ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 17:14
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 17:31
2 dk Okuma

Çevrimiçi yemek festivali 'Bol Kepçe Mahallesi' başladı

25 Şubat’a kadar çevrimiçi olarak devam edecek festivalin yöneticileri Levon Bağış ve Tan Morgül.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çevrimiçi yemek festivali 'Bol Kepçe Mahallesi' başladı

Katılımcılara, gastronomi dünyasından isimlerle tanışma, yemek kültürü üzerine sohbet etme ve tariflerin püf noktalarını öğrenme fırsatını sunan online yemek festivali “Bol Kepçe Mahallesi”, 25 Şubat’a kadar çevrimiçi olarak devam edecek.

Sosyal video platformu gather-in’de meraklısıyla buluşan festival, Serra Yılmaz, Maksut Aşkar, Hülya Ekşigil, Aylin Aslım, Levon Bağış, Bağış Erten, Bekir Ağırdır gibi isimleri bir araya getiriyor.

Festival katılımcıları dünyanın her köşesinden internet aracılığıyla mahalleyi ziyaret ederek dükkânlara girip “esnaf” sohbetlerine katılabiliyor. 

Levon Bağış ve Tan Morgül’ün yöneteceği  “Bol Kepçe Mahallesi”nin çevrimiçi dükkanları şöyle: Balıkçı, manav, mezeci, turşucu, baharatçı, kuruyemişçi, birahane, fırın, bakkal, esnaf lokantası, kahvehane, kitapçı, ciğerci, pastane, meyhane, tekel bayii, seyyar, lakerdacı, plakçı pazarcı, laternacı, çorbacı, gazete bayii, iskele, çayhane, botanik bahçesi ve fotoğrafçı.(AÖ)

“Bol Kepçe Mahallesi”ne katılacaklar şöyle: Ayça Budak, Aylin Aslım, Aylin Öney Tan, Aylin Örnek, Aylin Yazıcıoğlu, Bağış Erten, Bekir Ağırdır, Berkok Yüksel, Burak Kan, Burçak Kazdal, Cem Atay, Deniz Alphan, Deniz Boro Polat, Derin Arıbaş, Derya Turgut, Didem Şenol, Dilek Türkmen, Ege Kayacan, Elvan Uysal Bottoni, Emir Yargın, Eray Aytimur, Ergin Sönmezler, Esen Hünal, Fuat Akdağ, Gözdem Gürbüzatik, Halil Ulaş, Hülya Ekşigil, Kaan Sakarya, Levon Bağış, Maksut Aşkar, Mert Gökalp, Merve G. Şenol Özen, Metin Solmaz, Mustafa Otar, Nazlı Pişkin, Nilhan Aras, Onur Daylan, Özge Köse, Özge Samancı, Özgün Sarısoy, Pelin Dumanlı, Sabiha Apaydın, Seray Öztürk, Serra Yılmaz, Sümeyye Hoşgör Büke, Tan Morgül, Teoman Hünal, Ümit Hamlacıbaşı, Vedat Ozan, Vildan Tünay, Yaren Çarpar, Yılmaz Aysan.
levon bağış Tan Morgul bol kepçe mahallesi
Sayfa Başına Git