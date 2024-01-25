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MEDYA
Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 11:40
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2024 11:40
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Çevrimiçi etkinlik: "Bizim Medyamız için Özdenetim"

“Bizim Medyamız” projesi kapsamında yapılan çevrimiçi etkinlikte, Batı Balkanlar ve Türkiye’de medya özdenetiminin durumunu ve bu konudaki öngörüleri inceleyecek, iyi örnekleri tartışacak, mevcut zorlukları ve ihtiyaçları haritalandıracağız.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Çevrimiçi etkinlik: "Bizim Medyamız için Özdenetim"

“Bizim Medyamız” (Our Media) projesini yürüten Medyanın Profesyonelleştirilmesi için Güney Doğu Avrupa Ağı (SEENPM) ve bianet’in de aralarında bulunduğu partner kuruluşların düzenlediği çevrimiçi etkinlik, 30 Ocak Salı günü yapılacak.

“Bizim Medyamız için Özdenetim” başlıklı çevrimiçi etkinlikte, Batı Balkanlar ve Türkiye’de medya özdenetiminin durumunu ve bu konudaki öngörüleri inceleyecek, iyi örnekleri tartışacak, mevcut zorlukları ve ihtiyaçları haritalandıracağız.

Mevcut etik kuralların ve özdenetim kurumlarının gazetecilik standartları, medya bağımsızlığı ve medyaya duyulan güven konularında nasıl çalıştığına göz atacak ve araştırmanın bulgularını ve önerilerini paylaşacağız.

Türkiye saatiyle 13.00-15.00 arasında yapılacak çevrimiçi etkinliğin dili İngilizce olacak.

Zoom üzerinden yapılacak etkinliğe kayıt yaptırmak için tıklayın

Etkinliğin programı için tıklayın

Yeni bir sivil toplum hareketi: Bizim Medyamız
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17 Nisan 2023

(VC)

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/haber/bianet-te-medya-okuryazarligi-yuvarlak-masa-toplantisi-yapildi-290895
Medyada kamu yararının korunması için eylemlilik
18 Ocak 2024
/yazi/medyada-kamu-yararinin-korunmasi-icin-eylemlilik-290716
Baskı altındaki medya ortamında zor bir görev: Türkiye’de medya özdenetimi
28 Kasım 2023
/haber/baski-altindaki-medya-ortaminda-zor-bir-gorev-turkiyede-medya-ozdenetimi-288561
Bizim Medyamız
25 Eylül 2023
/proje/bizim-medyamiz-287211
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