Çevrimiçi etkinlik: "Bizim Medyamız için Özdenetim"

“Bizim Medyamız” (Our Media) projesini yürüten Medyanın Profesyonelleştirilmesi için Güney Doğu Avrupa Ağı (SEENPM) ve bianet’in de aralarında bulunduğu partner kuruluşların düzenlediği çevrimiçi etkinlik, 30 Ocak Salı günü yapılacak.

“Bizim Medyamız için Özdenetim” başlıklı çevrimiçi etkinlikte, Batı Balkanlar ve Türkiye’de medya özdenetiminin durumunu ve bu konudaki öngörüleri inceleyecek, iyi örnekleri tartışacak, mevcut zorlukları ve ihtiyaçları haritalandıracağız.

Mevcut etik kuralların ve özdenetim kurumlarının gazetecilik standartları, medya bağımsızlığı ve medyaya duyulan güven konularında nasıl çalıştığına göz atacak ve araştırmanın bulgularını ve önerilerini paylaşacağız.

Türkiye saatiyle 13.00-15.00 arasında yapılacak çevrimiçi etkinliğin dili İngilizce olacak.

Zoom üzerinden yapılacak etkinliğe kayıt yaptırmak için tıklayın

Etkinliğin programı için tıklayın

Yeni bir sivil toplum hareketi: Bizim Medyamız

(VC)