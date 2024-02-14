Çevre Bakanlığı'ndan İliç açıklaması: Numuneler alındı şu an için kirlilik yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Erzincan’ın İliç ilçesindeki, Anagold Madencilik'in sahibi olduğu Çöpler Altın Madeni‘ndeki çökmeye ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, “Sabırlı ve Çöpler Dereleri ile Fırat Nehri boyunca belirli noktalardan numuneler alındığını ve şu an için kirlilik tespit edilmediğini” duyurdu.

Açıklamada, “maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellemek amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığı, toprak kaymasını önlemek amacıyla menfezlerin önünde bir set yapıldığı” ifade edildi.

Çeşitlli uzmanlık alanlarından ekiplerin sahada çalışma yaptığı belirtilen açıklamadsa şöyle denildi:

"Yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularını toplamak için tedbir olarak her ihtimale karşı sızdırmazlığı sağlanmış olan bir yüzey suyu toplama havuzu yapılmıştır.

Olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem oluşturulmuştur. Bakan yardımcımız ile birlikte jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanı ile sahada çalışmalar sürdürülmektedir.

İlk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler Dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir."