Cevizlibağ Kız Yurdu'ndan öğrenciler: Odalarımızdan çıkmaya korkuyoruz

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda öğrenciler, yaz tatili sonrası odalarına döndüklerinde eşyalarının dağıtıldığını, bir kısmının çalındığını ve tacize uğradıklarını açıkladı.

Öğrencilerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, olayın boyutunu daha da ağırlaştırdı. Bazı öğrencilerin iç çamaşırlarına kalpler çizildiği, bazaların altındaki eşyaların korumak için takılan kilitlerin kırıldığı görüldü.

“Valizlerimiz tamamen açılmış”

Marmara Üniversitesi’nden İlayda yaşadıklarını bianet’e şöyle anlattı:

“Yurda geldiğimizde karşılaştığımız manzara korkunçtu. Dolaplarımızdaki kilitler kırılmıştı. Kıyafetlerimin, iç çamaşırlarımın olduğu valizler bile karıştırılmıştı. Arkadaşlarım kendi eşyalarını başkalarının odasında buldu. Yerlerde, yatakların altında tıraş bıçakları, içki şişeleri ve sigara izmaritleri vardı. Yönetimin ‘tadilat yapıyoruz’ dediği yurt resmen yağmalanmıştı.”

Mahremiyet ihlali: Kalpler ve prezervatif

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Zeynep de yaşadıklarını şöyle aktardı:

“En güvende olmamız gereken yerde kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bir arkadaşımızın bazasının altında kullanılmış prezervatif bulundu. Odaları yağmalayanlardan biri bazanın altına, ‘Şanlı kişi kim ise Instagram’dan yazsın’ yazarak Instagram hesabını bırakmış. Bu olay yalnızca mahremiyet ihlali değil, açık bir taciz. Yurt yetkililerine yazdığımız hiçbir dilekçenin karşılığını alamadık.”

“Gece odalarımızdan çıkmaya korkuyoruz”

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ebrar da benzer kaygıları anlattı:

“Gece odalarımızdan çıkmaya korkuyoruz, kendimizi güvende hissetmiyoruz. Yurtta tadilat hâlâ devam ediyor. Kartlı giriş sisteminin iptal edilmesi nedeniyle güvenliğimiz tamamen ortadan kalktı. İsteyen herkes odalara rahatça girip çıkabiliyor.”

“Mahremiyet yok, sorun çözülmüyor”

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, yurtta üç yıl boyunca kalan eski bir öğrenci şunları yazdı:

“Kişisel alanın korunması, mahremiyet hakkı gibi kavramlar yok. Tek yaptıkları hacı hoca getirip ‘sohbet’ düzenlemek. Çalışan personelin çoğu rahatsız, sorun çözmezler. Maalesef öğrenciler yalnız ve çözümsüz bırakılıyor.”

Ayrıca, bianet'e Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir yetkili bianet'e, öğrencilerin iddialarının araştırıldığını henüz bir soruşturma açılmadığını söyledi.

Bakanlığa Tepki: “Cevizlibağ’daki rezaletin hesabı verilmelidir”

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sevgi Kılıç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yaz tatilinde ‘tadilat’ gerekçesiyle odalarını boşaltmaya zorlanan öğrenciler, yurda döndüklerinde eşyalarının çalındığını, dolaplarının kırıldığını, odalarının darmadağın edildiğini belirttiler. Eğitim dönemi başlamış olmasına rağmen tadilat hâlâ sürüyor. Kartlı giriş sistemi iptal edilmiş, güvenlik tamamen ortadan kalkmış durumda. Güvenlik görevlileri ise tacize uğrayan öğrencilere ‘oranız buranız açık giyinmeyin’ diyerek sorumluluğu öğrencilere yüklüyor.”

Kılıç ayrıca depremzede öğrencilerin de mağdur edildiğini hatırlatarak, “Aileleri hâlâ konteynerlerde yaşayan öğrenciler, barınma hakları bir kez daha hiçe sayılarak eşyalarının çalınmasıyla karşı karşıya kalmıştır” dedi

Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a çağrı yaptı:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere güvenli barınma alanı sunmakla yükümlüdür. Cevizlibağ KYK Yurdu’ndaki rezaletin, ülke genelinde büyüyen yurt krizinin ve barınma sorununun hesabı verilmelidir. Sayın Bakan bu sorunlara yanıt vermek ve sorumluluk almak zorundadır.”

Öğrenciler, şikâyet dilekçeleri vermelerine rağmen herhangi bir yanıt alamadıklarını söyledi. Yurt yönetimi de basının sorularını yanıtsız bıraktı.

(BK/EMK)