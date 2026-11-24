Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı'nın ardından, emekli aylıklarında artış sağlayacak düzenlemeyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Söz konusu düzenlemeyi yıl sonundan önce tamamlamayı planladıklarını belirten Yılmaz şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarımız, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu çalışmayı sürdürüyoruz. Prim gün sayısı ve yaş önemli diye ifade ettik. Farklı yöntemler, farklı alternatifler var. Hepsinde de esas olan enflasyonun üzerinde emeklimize iyileştirme yapmak. Bunu da hakkaniyet ve adaletle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de işte prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Çalışma henüz bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde Meclisimizin takdirine sunduğumuzda detayları kamuoyu da öğrenmiş olacak."

Yılmaz, "İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış." ifadelerini kullandı.

Yıllık enflasyon yüzde 30 bandında Türkiye'de en düşük emekli aylığı, Ocak 2026'da 16 bin 881 liradan 20 bin liraya, temmuz ayında ise yüzde 17,76'lık artışla 23 bin 552 liraya yükseltildi. Zamlar 6 aylık enflasyona göre yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 29,77, aylık enflasyon ise yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 10 ayında tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 27,52 oldu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) ekim ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 24, yoksulluk sınırı ise 123 bin 857 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 49 bin 124 lira. En düşük emekli aylığı, dört kişilik bir aile için hesaplanan açlık sınırının yaklaşık 14 bin 472 lira altında kalıyor.

(HA)