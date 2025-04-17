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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 12:43
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 17:18
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Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti

“Çok şükür bugün Sırrı Bey'in durumuyla ilgili daha olumlu bazı haberler alıyoruz. Bütün imkânlarımızla, ekiplerimizle, sağlık sistemimiz, doktorlarımız, ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından, tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Önder’in sağlık durumuyla ilgili bugün daha olumlu haberler aldıklarını belirten Yılmaz, “Bu, sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci. Çok ağır bir sağlık tablosuyla karşı karşıyayız ama en etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği bir sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililerle Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiklerini söyledi.

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Hastanede bulunan DEM Parti yöneticileri ile milletvekillerinin kendilerini misafir ettiklerini, hem İstanbul Valisi’nden hem de hastanedeki sağlık personelinden bilgi aldıklarını dile getiren Yılmaz, özetle şöyle konuştu:

Sırrı Bey bir siyasetçi, farklı fikirleri, düşünceleri olan bir insan. Ama her şeyden önce bir insan ve insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan, çok farklı kesimlerle, farklı düşünen insanlarla köprüler kurabilen bir kişiliğe sahip. Bununla da siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir şahsiyet. Bir taraftan da moralini hep biliyoruz, en zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle, sıcak yaklaşımlarla gündem olmuş bir kişilik. Hayatını, direncini biliyoruz. Dolayısıyla bu sağlık mücadelesinden de başarılı bir şekilde çıkacağına yürekten inanıyoruz. 

“Sağlık şartları gereği sadece kızı Ceren Hanım görebiliyor kendisini. 'Görünür bir şekilde daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim' diyor. Bu da bizim için güzel bir haber. Ama az önce söylediğim gibi çok ağır bir sağlık tablosu var. Daha uzun süre herhalde bu mücadele devam edecek. Dualarımız Sırrı Bey'le. En kısa sürede sağlığına kavuşması için biz de duacıyız. Bütün imkânlarımızla, ekiplerimizle, sağlık sistemimiz, doktorlarımız, ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar. Tekrar çok geçmiş olsun diyorum.”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Erdoğan'ın doktorlarının, süreci yakından takip ettiklerini de vurgulayan Yılmaz, ellerinden gelen tüm desteği sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. (TY)

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