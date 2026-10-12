Cevdet Yılmaz'dan süreç açıklaması: Sahada olumlu gelişmeler görüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA Editör Masası’na konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Yılmaz, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Birinci aşama, silahların bırakılması, bunun sahada tespiti, teyidi ve yine Milli Güvenlik Kurulumuz tarafından bunun teyit edilmesi. Yani silahların bırakıldığının ve örgütün fesih olduğunun MGK tarafından teyit edilmesi. Bu birinci aşama. İkinci aşama, bu gerçekleşirse ikinci aşamaya geçiliyor. Kanunun içinde de bu mekanizma oluyor" dedi.

Yılmaz, dört alt kuruldan ikisinin birinci, ikisinin ise ikinci aşamayla ilgili olduğunu, ikinci aşamayla ilgili adli ve hukuki işler ile sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonlarının henüz ikinci aşamaya geçilmediği için hazırlık yaptığını söyledi.

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Birinci aşamayla ilgili iki alt komisyonun sahayı takip ve izleme komisyonu ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt kurulu olduğunu belirten Yılmaz, "Bu iki kurul şu anda çalışmaya başlamış durumda" dedi.

"Olumlu gelişmeler görüyoruz"

Yılmaz, örgütün silah bırakma sürecinde sahadaki gelişmelerin takip edildiğini söyledi:

"Sahada olumlu gelişmeler görüyoruz. Özellikle sınırımızda hassas birtakım bölgelerde bazı mağaraların boşaltılması, buradaki yapıların artık teyit olmaktan çıkması söz konusu. Olumlu yönde dediğim gibi bir ilerleme söz konusu. Ama tabii zor süreçler bunlar. Sonuçta dediğim gibi yılların getirdiği süreçler. Burada biraz sabırla bu süreci takip etmek ve adım adım hedefe doğru yine yürümek gerekiyor. Sonuçta fesih kararını ve silahları bırakma kararını veren bizatihi örgüt, kendisi yani. ‘Ben artık bu yöntemlerle devam etmek istemiyorum’ diyen örgütün kendisi. Dolayısıyla bu adımları aşama aşama atmalarını bekliyoruz."

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Yılmaz, Meclis’te de süreci izleyecek bir yapının oluşturulmasını beklediklerini söyleyerek, "Meclis Başkanımız bu konuda partilerle bir çalışma başlatmış durumda. Bu da güzel bir örnek oldu. Bakın Türkiye, kendi sorunlarını başka bir güce, başka bir üçüncü göze, uluslararası bir kuruluşa götürmeden kendi içinde çözen bir ülke. Bu inşallah tam bir başarıya ulaştığında dünyaya da bir örnek olacak, bir başarı hikayesi olacak diye inanıyorum" dedi.

MGK'nın teyiti

Yılmaz, silah bırakma sürecinin MGK tarafından teyit edilmesine ilişkin kesin bir takvim vermenin doğru olmadığını belirtti: "Şimdi buralarda takvim vermeyi ben doğru bulmuyorum. Bu tür konular, hani takvim verip ondan sonra da sanki bir olumsuzluk varmış gibi bir algı oluşmasının doğru olmadığına inanıyorum. Bu, tabiatı gereği zor bir konu. Üstelik bölgemizde şu anda bir savaş var, işte bu savaş koşullarının getirdiği yansımalar da söz konusu."

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Yeni anayasa çağrısı

Yeni anayasa konusunda AKP’nin kendi iç hazırlıklarını uzun zamandır yaptığını, MHP'nin de kendi hazırlığını yaptığını kaydeden Yılmaz, "Ama bu sadece AK Parti’nin veya Cumhur İttifakı’nın yapabileceği bir iş değil. Yine Meclis’te en geniş mutabakatı hem Meclis’te hem sosyal toplumsal düzeyde gerektiren bir süreç. Neden olmasın? Türkiye bunu yapabilecek olgunlukta. Terörsüz Türkiye’de bunu gösterdi Türkiye. Meclisin geniş mutabakatla temel bir meseleye yaklaşım geliştirebileceğini göstermiş oldu" dedi.

(FY)