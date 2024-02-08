Cevdet Akçay: Merkez Bankası 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas etmeye çalışıyor

Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına getirilen Fatih Karahan, enflasyonda 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olarak bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu açıkladı.

Yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda konuşan Merkez Bankası’nın yeni başkanı enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması beklediklerini söyledi. “Orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir" dedi.

Merkez Bankası’nda 2023 yılı Haziran ayında parasal sıkılaştırma sürecini başlattıklarına işaret eden Karahan, "Bu süreçte, politika faizini yüzde 8,5’den yüzde 45’e yükselttik. Miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi adımlarıyla parasal sıkılaştırmayı destekledik. Makroihtiyati çerçevede de sadeleştirme sürecini başlatarak piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırdık. Türk lirası mevduata geçişi teşvik ettik ve Türk lirası varlıklara olan talebi güçlendirdik" diye konuştu.

Sözlerini, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" diye sürdüren Karahan, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Uyguladığımız politikalar etkisini göstermeye başlamakla beraber, kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar, politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikada düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Karahan "Türk lirası mevduata geçiş süreci de tasarladığımız biçimde gerçekleşiyor. Mevcut sıkılık düzeyi ve elimizdeki araçlar, bahsettiğimiz bu gelişmelerin öngördüğümüz şekilde devamını sağlayabilecek güçtedir. Bu çerçevede, politika faizinin mevcut seviyesini, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdüreceğiz. Mevduat faizi ve kredi arzı tarafında, parasal aktarımı zayıflatan oynaklıklara izin vermeyeceğiz. Bu çerçevede, likidite sterilizasyonuna ön alıcı bir anlayışla ve güçlü şekilde devam edeceğiz. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda ise, parasal sıkılık gözden geçirilecek” diye devam etti.

Akçay: İddiasız hedef koyan Merkez Bankası oksimorondur

Sunumda Merkez Bankası başkanlığı için adı geçen mevcut Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da söz aldı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekçi olmadığı ile ilgili eleştiriler hakkında konuşan Akçay şunları söyledi:

“Bizim şu an içinde çalıştığımız sistemde, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi bağı kopmuş, politika faizi enflasyon bağı kopmuş, faiz kur bağı kopmuş durumdaydı.

"Biz yedi aydır tekrar ihdas ediyoruz. Bu bağlar tekrar ihdas edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız. Oradan sonra da 36’dan 38’e çıkma ihtiyacı duyacaksınız. Modelleme bilen arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır ki bu çok zor ve hatta imkânsıza yakın.

"36 hedefini değiştirmekten ziyade o hedefe bizi sürekli yakınsatacak olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz. Bu normalleşme süreci aslında biriken veri ile bağların yeniden kurulması ile modellemede çalışan arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha o noktada bile değiliz.

"36 hedefi iddialı; ama iddiasız hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur. İddialı ama erişilebilir bir hedef, enflasyon beklentilerini aşağı indirmekte ve düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Dolayısı ile yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz."

(HA)