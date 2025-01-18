Çetin Uygur Kitabı: "Bu bir vefa borcuydu"

Arka kapak ve künye

Çetin Uygur denince akla hemen Yeraltı Maden-İş Sendikası, Yeni Çeltek’teki ocaklar, eşsiz bir öz yönetim deneyimi ve komite-konseyler gelir. Ancak Çetin Uygur, Türkiye sol hareketinde bundan çok daha fazlasını temsil eder. Çetin Uygur, her şeyden önce 68 kuşağının nadir bir örneğidir. 1965-69 arasında gençlik eylemlerinin daima en önündedir, Harun Karadeniz ile yan yana yürür ama adı öne çıkmaz. Çünkü o hep mutfakta çalışır. Öğrencilikten itibaren, doğup büyüdüğü madencilerle, emeğiyle geçinen işçi sınıfıyla kaderini birleştirir ve öyle yaşar.

1970’li yılların politikleşmiş işçi hareketine kattıklarıyla, 1989-91 İşçi Baharı’nda yarattığı tahkimatla, 1991 Büyük Madenci Yürüyüşü ve sonrasında yeni bir işçi hareketinin oluşumu için kazdığı galerilerle, her dönem hayatın içinden süzerek oluşturduğu örgütlenme ve mücadele stratejisi arayışlarıyla işçi hareketinde benzersiz biridir. Bu açıdan işçi hareketinde 20 ve 21. yüzyıl arasında bir köprü rolü oynar. Hareketin geçmişini temsil ettiği kadar bugününü ve geleceğini de temsil eder.

Bu kitap, onu çok yakından tanıyanların dahi pek bilmediği ayrıntıları kapsayan bir biyografik çalışma. Okur, mücadeleci kişiliğinin yanı sıra onun renkli yanlarını da izleme fırsatı elde ediyor. Ancak kitap aynı zamanda bir işçi hareketi tarihi ve bir siyasal tarih kitabı. Bu yönleriyle 1975’lerden 2000’li yıllara dek işçi hareketinin soldan bir değerlendirmesi ve eleştirisi olarak da okunabilir. Alanı açısından önemli bir kaynak olan kitap, titiz bir çalışmayı yansıttığı gibi, akıcı dili sayesinde hacmini unutturacak bir niteliğe sahip.

Çetin Uygur Kitabı, NotaBene Yayınları, İstanbul, 2025, 488 sayfa.

Yazarlar: Ayşegül Devecioğlu, Çağrı Kaderoğlu Bulut, Can Şafak, Çiğdem Çidamlı, Ergün İşeri, Erol Aral, Ferda Koç, İrfan Kaygısız, Metin Özuğurlu, Önder Özdemir, Onur Can Taştan, Özgür Narin, Tufan Sertlek, Yalçın Bürkev, Yaşar Kanbur, Zeynep Öztürk.