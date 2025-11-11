“Cesur iklim ve orman eylemleri Belém'i tarihi bir #COP haline getirebilir”

İklim krizi ile mücadelede en önemli küresel toplantı olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 30. Taraflar Konferansı (COP30) dün (10 Kasım) Belém, Brezilya’da başladı.

İki hafta sürecek zirve boyunca, dünyanın dört bir yanından gelen liderler ve müzakereciler, iklim taahhütlerini somut eylemlere dönüştürmenin yollarını ve küresel ittifakları güçlendirme olanaklarını tartışacak.

Greenpeace, yaptığı açıklamada Belém’deki delegeleri COP30’un orman tahribatını sona erdirmek ve 1,5°C hedefindeki açığı acilen kapatmak için tarihi bir planla sonuçlanmasını sağlamaya çağırdı.

Brezilya Cumhurbaşkanı Lula’dan #COP30’da iklim eylemi çağrısı

COP30’daki talepler ve Türkiye’nin COP31 adaylığı

Greenpeace, Belém'deki COP30'da şunları talep etti:

1,5 °C hedefi ile var olan eylemler arasındaki farkı gidermek ve bu kritik on yılda emisyon azaltımını hızlandırmak için, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik kararlı adımlar da dahil olmak üzere Küresel Müdahale Planı.

2030 yılına kadar ormansızlaşmayı sona erdirmek için yeni, özel bir 5 yıllık Orman Eylem Planı.

NCQG'nin (COP20 finansman kararları) uygulanmasını teşvik etmek, özellikle gelişmiş ülkelerden gelen kamu finansmanını artırmak ve gelişmekte olan ülkeler için artırılmış kamu finansmanını toplayabilmek için kirletenler ödeyecek şekilde vergilendirme yapılması konusunda ilerleme kaydetmek için yeni bir daimi UNFCCC gündem maddesi oluşturulması.

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay, COP30’da açıklanacak olan ve Türkiye’nin de aday olduğu COP31 ev sahipliği konusuna değindi:

“Bu yıl Türkiye açısından COP30’un bir önemi de 2026’da gerçekleşecek COP31’in hangi ülkede olacağına karar verilecek olması. COP31 ev sahipliği için Türkiye ve Avustralya aday ülkeler. Bu nedenle bu müzakerelerde Türkiye için sorumluluk da artıyor. Çünkü Türkiye’nin COP31 adaylığını güçlendirebilmesi için azaltım hedefleri, fosil yakıtlardan çıkış, adil dönüşüm gibi alanlarda güçlü hedefler açıklaması ve müzakerelerde güçlü bir tavır sergilemesi lazım.”

“COP30 kirletenlerin ödemesi için net bir sinyal göndermeli”

Greenpeace İklim Politikası Uzmanı Tracy Carty ise şöyle konuştu:

“Bu çalkantılı jeopolitik ortamda, COP30 küresel birliği ve çok taraflı iklim eylemine olan bağlılığın hala güçlü olduğunu göstermelidir. Ancak 2035 emisyon hedefleri tehlikeli bir şekilde sapmış durumda ve 1,5°C’nin aşılacağına dair uyarılar artıyor. Hükümetlerin yüzleşmesi ve emisyon açığını kapatmak için harekete geçmesi gereken gerçeklik budur. Bu, 1,5 °C hedefini korumak için fosil yakıtlar konusunda kararlı adımlar atmayı da içeriyor.

“Geçen yılın oldukça kötü NCQG çıktılarının ardından, COP30 gelişmekte olan ülkelerdeki azaltım, uyum, kayıp ve hasar için iklim finansmanı konusunda ilerleme kaydetmelidir. Son on yılda yaklaşık 800 milyar ABD doları kâr elde eden beş petrol ve gaz devi varken, hükümetler kirlilik yaratanların, acilen ihtiyaç duyulan eylemin finansmanına katkıda bulunmak için ödeme yapmasını sağlamalıdır. COP30, iklim finansmanı konusunda gerçek ve somut ilerleme kaydetmeli ve kirletenlerin ödemesi için net bir sinyal göndermelidir.” (TY)