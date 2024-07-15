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Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2024 17:35
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2024 17:39
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Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İzmir’in Çeşme İlçesine bağlı Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İki çocuk bölgeden çıkarıldı

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

AA'nın geçtiği habere göre, yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı. Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

“Orman yangınları kaçınılmaz, mesele onu yönetmekte"
İKLİM ARAŞTIRMACISI GÖKÇE ŞENCAN
“Orman yangınları kaçınılmaz, mesele onu yönetmekte"
15 Temmuz 2022

(EMK)

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