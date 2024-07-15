Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Çeşme İlçesine bağlı Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre yaklaşık beş kat arttı

İki çocuk bölgeden çıkarıldı

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

AA'nın geçtiği habere göre, yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı. Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İKLİM ARAŞTIRMACISI GÖKÇE ŞENCAN “Orman yangınları kaçınılmaz, mesele onu yönetmekte"

(EMK)