Çeşme Belediyesi’ne operasyon

'İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleşti.
Esenyurt Belediyesine operasyon: 17 kişi gözaltına alındı
Bugün 08:55
Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit hakkında gözaltına alındı.
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon
3 Ekim 2026
Öte yandan Belediye Başkanı Lal Denizli'nin gözaltında olmadığı kaydedildi.
(FY)