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YT: Yayın Tarihi: 07.10.2026 12:24 7 Ekim 2026 12:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.10.2026 12:27 7 Ekim 2026 12:27
Okuma Okuma:  1 dakika

Çeşme Belediyesi’ne operasyon

Yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çeşme Belediyesi’ne operasyon
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'İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleşti.

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Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit hakkında gözaltına alındı.

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Öte yandan Belediye Başkanı Lal Denizli'nin gözaltında olmadığı kaydedildi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çeşme belediyesi operasyon Gözaltı
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