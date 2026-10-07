Çeşme Belediyesi’ne operasyon

'İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleşti.

Esenyurt Belediyesine operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit hakkında gözaltına alındı.

Ataşehir Belediyesi'ne operasyon

Öte yandan Belediye Başkanı Lal Denizli'nin gözaltında olmadığı kaydedildi.

(FY)