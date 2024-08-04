Çeşme açıklarında mülteci botu battı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan lastik bot battı, 10 mülteci kurtarıldı kayıp kişi aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, botun, Karaabdullah Burnu açıklarında battığı bilgisi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenli botu ile helikopter sevk edildi. Ekipler, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG-Alanya gemisiyle ortak yapılan çalışmada, 10 mülteciyi kurtardı.

Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

6 ayda 878 mülteci Akdeniz’de kayboldu

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 7 Temmuz'a kadar 878 mülteci denizde kayboldu.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre de 1 Ocak-5 Temmuz döneminde ülkeye denizi aşarak gelen mültecilerin sayısı 26 bin 202 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 67 bin 102 olarak kaydedilmişti. Bakanlığın verileri, mülteci gelişlerinde, geçen yılın ilk 6 aylık periyoduna göre bu yıl yaklaşık yüzde 40 düşüş olduğunu ortaya koydu.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan mültecilerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Ancak teknelerin alabora olması, teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden her yıl çok sayıda mülteci, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.