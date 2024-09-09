"Cesedi 21 Ağustos'ta dereye attım"

21 Ağustos gününde kaybolan Narin Güran dün sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu. Soruşturma kapsamında aile bireyleri dahil olmak üzere köyden 24 kişi gözaltına alındı. Narin’in bulunduğu dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan N.B, sorgusunda cinayetle ilgili itiraflarda bulundu.

Narin Güran'ın ön otopsi raporu: Cesette çürüme ve erime var

"Salim, 200 bin liradan fazla para veririm dedi"

bianet’in ulaştığı bilgilere göre itirafta bulunan N.B, Narin’in ailesi ya da akrabası değil. Şüpheli, ifadesinde tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın Narin Güran’ı araç içinde battaniyeye sarılı halde kendisine getirdiğini ve ‘bunu yok etmen gerek’ dediğini aktardı.

N.B., ifadesinde şunları da ekledi: “Muhtarın aracında bir insan olduğunu gördüm ve şaşırdım. Salim, 'bundan kurtul sana 200 bin liradan fazla para veririm' dedi.”

Ardından cesedi Eğertutmaz Deresi'ne götüren N.B., pişman olduğunu fakat cesetten kurtulması gerektiğini düşündüğünü de ifade etti.

N.B., Narin Güran’ın cesedinin kendisine 21 Ağustos günü yani Narin Güran’ın kayıp olduğu ilk gün verildiğini söyledi.

Eğertutmaz Deresine vardıktan sonra Narin Güran'ın bulunduğu çuvalı bağlamak için ip arayan N.B, çocuğun çantasının ipiyle çuvalın ağzını bağladığını ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yere çuvalı bıraktığını ifade etti.

N.B. "Çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kg civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan aracıma bindim ve baldızımın evine gittim" ifadelerini kullandı.

"Namaz kıldım ve Narin Güran’ın arama faaliyetine katıldım"

Saat 19.00 sıralarında eve döndüğünü belirten N.B., köyde insan hareketliliği olduğunu, annesi ve eşinden Narin Güran’ın arandığın bilgisini öğrendiğini söyledi.

N.B. ifadesinde "Ben bu yukarda anlattığım olay ile ilgili hiçbir şey söylemedim evin içerisine girdiğimde namaz kıldım ve sonra yemek yemeden Narin Güran’ın arama faaliyetine katıldım. Jandarmalar da köye 21.00-22.00 sıralarında geldi, köyde arama faaliyeti yaptık" dedi.

Şüpheli N.B., olayın 21 Ağustos tarihi Narin Güran'ın kaybolduğu gün yaşandığını ifade etti. Narin Güran’ın da cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi 21 Ağustos'tan bu yana 3 kez aranmıştı.

Bacaktaki kopmanın sebebi incelemelerin ardından öğrenilecek

Yapılan otopsi işleminde Narin Güran'ın bedeninden 91 numune alındığı, Narin’in bulunduğu çuval içerisinde cesede ait olduğu değerlendirilen ve kaval kemiği olduğu belirlenen ve diğer kemik parçalarınında alınarak beraber İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceği öğrenildi. Bacaktaki kopmanın sebebinin ise ancak burada yapılacak inceleme ile çözümlenebileceği ön otopsi raporunda kaydedildi.

Ayrıca, Adli Tıp Uzmanlarının ilk izlenimlerinde, yapılan otopsi işleminde bu aşamada gözle görünür bir kesici - delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği belirtildi.

(ED/AD)