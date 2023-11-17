Çerkezoğlu: Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) “Gelirde Adalet, Vergide Adalet” talebiyle 13 Kasım’da İstanbul’dan başlattığı yürüyüş, bugün Ankara’ya ulaştı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu heyet, saat 13.00’da Sıhhiye’deki DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği’ne, buradan da Ulus Meydanı’na geçti.

Ulus Meydanı’nda yapılan buluşmaya, emek-meslek örgütleri, siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP ve HEDEP milletvekilleri de katıldı.

Özel: “Bu adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz”

Buluşmada ilk konuşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

CHP lideri Özel, “20 milyon emekçi adaletsiz vergi dilimleri yüzünden ocak ayında aldıkları maaş, aralık ayına kadar eriyor eriyor eriyor. Hakları yeniyor. Bu haksızlığa karşı itiraz eden DİSK’i ve onunla birlikte bu mücadeleye destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasına başladı.

“Vergilerin yüzde 67'si dolaylı vergiler. Aldığımız ekmekten, içtiğimiz sudan, çocuk bezinden, toplu taşımadan, elektrikten, doğalgazdan alınıyor” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sermayenin ödediği vergi geri kalan yüzde 33 diye düşünmeyin. Bunun da sadece yüzde 6’lık bir kısmı beyanname sonucunda, gelir bildirimi karşılığında alınıyor. Geri kalanı ise kaynağında kesiliyor. Yani bugün Türkiye’de para kazanan, kâr edenlerden alınan verginin tam 10 katı yoksullardan, emeklilerden, emekçilerden alınıyor. Bu adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz.”

Akın’dan ‘ortak mücadele’ vurgusu

HEDEP Eş Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Akın ise “HEDEP olarak emeğin, emekçilerin yanında olduk, haksızlığın karşısında olduk” dedi ve şunları kaydetti:

“Ülkemizin anayasasızlık, hukuksuzluk altında olduğu bu koşullarda sizlerin mücadelesi bizler için takdire şayandır. Sizlerin bu onurlu mücadelesiyle yan yana olmaktan gururluyuz. DİSK bu mücadelede öncülük yapıyor, öncülük yapan arkadaşlarımızı kutluyoruz. Ama yetmez. Bütün emekçi örgütlerin, sendikaların, meslek örgütlerinin artık bu adaletsiz sistem karşısında ortak olması, yan yana durması ve mücadele etmesi gerekiyor. Biz bu mücadelede her zaman sizlerin yanındayız.”

Çerkezoğlu: Yürüyüşümüz her adımda biraz daha büyüdü

Son olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşma yaptı.

“İnadına sendika, inadına DİSK” sloganlarıyla kürsüye gelen Çerkezoğlu, kitleyi selamladıktan sonra “Pazartesi günü İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola çıktık. Gebze’de, Kocaeli’de, Yalova’da, Bursa’da, Bilecik’te, Eskişehir’de yol boyunca binlerce sınıf kardeşimizle buluşarak buraya geldik” dedi.

Çerkezoğlu’nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Gelirde adalet, vergide adalet isteyen milyonların yüreği bizimle atacak dedik. Gerçekten de yürüyüşümüz her adımda biraz daha büyüdü.

Yaşadığımız bu yüksek enflasyon, hayat pahalılığı karşısında bizi görmeyenler, sesimizi duymak istemeyenler, üzerimizdeki vergi yükünü arttıranlar, her türlü adaletsizliği büyütenler, ücretlerimizin, alım gücümüzün her gün daha geriye gitmesine, yoksullaşmamıza neden olanlar işte bu meydanı görsünler.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına tarihimizin en büyük bölüşüm kriziyle giriyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ama ürettiğimiz değerden, milli gelirden aldığımız pay Cumhuriyet tarihin en düşük düzeyinde. Yüzde 26’lara düştü. Enflasyon, hayat pahalılığı karşısında her gün daha fazla yoksullaşıyoruz."

"Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de"

"Önümüzdeki günlerde asgari ücret belirlenecek. Bir ortalama ücret olan asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye çıkarılması için, çalıştığımız ve ürettiğimiz değerden payımızı almak için yürüdük. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Israrla ve inatla söylüyoruz: Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de. Milyonların vergide adalet talebini Ankara’ya getirdik.

Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Daha fazla vergi almak istiyorsanız artık işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın cebine bakmaktan vazgeçin. Etrafınıza bakın etrafınıza. O rekorlar kıran şirketlerinize bakın. Kur Korumalı Mevduat'tan milyonlar kazanana bakın. Çekin elinizi soframızdaki ekmekten. Çekin elinizi çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden."

(VC)