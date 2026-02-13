ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.02.2026 15:45 13 Şubat 2026 15:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.02.2026 15:57 13 Şubat 2026 15:57
Okuma Okuma:  3 dakika

DİSK 59 YAŞINDA

Çerkezoğlu: Örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 59 yıl önce bugün, 13 Şubat 1967’de kuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Çerkezoğlu: Örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz
Fotoğraf: DİSK/X

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 59. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da basın açıklaması yaptı.

“Asgari ücrete, asgari yaşama, asgari demokrasiye mahkum değiliz! Haydi örgütlenmeye! Haydi DİSK’li olmaya” sloganıyla Taksim Gümüşsuyu’ndaki DİSK İstanbul Koordinasyon Merkezi önünde düzenlenen buluşmaya, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

DİSK’liler eylemde sık sık “İnadına sendika, inadına DİSK”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Direne direne kazanacağız”, “Hak, hukuk, adalet işçileriyle gelecek” sloganları attı.

“Sermayeye karşı Türkiye işçi sınıfını cevabı”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasına, DİSK’in kurucuları Kemal Türkler, Abdullah Baştürk, Rıza Kuas, İbrahim Güzelce, Mehmet Alpdündar ve Kemal Nebioğlu’nu anarak başladı.

Çerkezoğlu, “DİSK 1967’de, tarihin o anında, sermayenin bütün kuşatmasına karşı Türkiye işçi sınıfını cevabı olarak kuruldu” dedi.

DİSK’in kurucularının 13 Şubat 1967’de İstanbul Valiliği’ne sunduğu dilekçenin “resmî evraktan ibaret olmadığını” belirten Çerkezoğlu, “O bir irade beyanıydı. O dilekçenin arkasında milyonlarca işçinin, emekçinin iradesi bulunuyordu” ifadelerini kullandı.

12 Eylül'ün kara kutusu: DİSK Davası
DARBE - DAVA - DAYANIŞMA
12 Eylül'ün kara kutusu: DİSK Davası
12 Eylül 2025

“Türkiye ‘asgari ücret ülkesi’ haline geldi”

“Bugün değiştirmemiz gereken ne varsa örgütlenerek, örgütlü mücadelemizi büyüterek değiştireceğiz” diyen Çerkezoğlu, konuşmasının devamında işçilerin büyük bölümünün asgari ücretle ya da asgari ücrete çok yakın ücretlerle çalıştığını belirterek, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını söyledi.

Asgari ücretin daha ele geçmeden 1350 lirasını kaybettiğini ifade eden Çerkezoğlu, Türkiye’nin “asgari ücret ülkesi” haline gelmesinin temel nedeninin işçi sınıfının sendikasız ve örgütsüz bırakılması olduğunu dile getirdi.

Asgari ücret ve emekli aylıkları daha cebe girmeden eridi
Asgari ücret ve emekli aylıkları daha cebe girmeden eridi
3 Şubat 2026

“Grev yasaklarıyla övünüyorlar”

Grev yasaklarına dikkat çeken Çerkezoğlu, “Grev yasaklarıyla övünüyorlar. Türkiye’yi sendikal haklar açısından dünyanın en kötü on ülkesi arasına sokmaktan zerre hicap duymuyorlar” dedi.

Milyonlarca emeklinin de en düşük emekli aylığına yapılan artışın “daha eline geçmeden 1000 lirasını kaybettiğini” belirten Çerkezoğlu, bunun nedeninin emeklilerin örgütsüzlüğe ve sendikasızlığa mahkûm edilmek istenmesi, emekli sendikalarının kapatılması olduğunu kaydetti.

Çerkezoğlu, sorunun yalnızca gelir dağılımıyla sınırlı olmadığını belirterek, “Türkiye’yi patronundan daha çok vergi veren işçiler ülkesi haline getirdilerse, bu adaletsiz vergi politikasını sürdürüyorlarsa, bunun nedeni bizim örgütsüzlüğümüzdür” diye konuştu.

Grev yasakları sistematikleşti: AKP iktidarı boyunca 22 grev 'ertelendi'
Grev yasakları sistematikleşti: AKP iktidarı boyunca 22 grev 'ertelendi'
31 Temmuz 2025

Vergide adalet, ülkede adalet”

Son 12 yılda işçilerin ve emekçilerin ücretlerinden kesilen vergilerin 5,5 trilyon liraya ulaştığını, buna karşılık sermayenin 3,5 trilyon lira vergi ödediğini belirten Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu düzeni değiştirmenin; vergide adaleti sağlamanın, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemini kurmanın yolu sendikalı olmak, örgütlü olmaktır. O nedenle gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet mücadelesini büyütüyoruz.”

DİSK Ankara’ya yürüdü: İnsanca yaşam, gelirde ve vergide adalet
DİSK Ankara’ya yürüdü: İnsanca yaşam, gelirde ve vergide adalet
23 Aralık 2025

Örgütlenme çağrısı

Türkiye’nin dört bir yanındaki işçilerle buluşma çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Çerkezoğlu, “Bu buluşmayı hızlandırmak için siz de bir adım atabilirsiniz. Hiç ertelemeden, ‘sonra bakarız’ demeden bugünden e-Devletinize girip sendikalı olabilirsiniz, DİSK’li olabilirsiniz” dedi.

Çerkezoğlu, “Biz varsak umut var, DİSK varsa umut var; umudu hep birlikte büyütüyoruz. Nice 59 yıllara. Yaşasın DİSK, yaşasın örgütlü mücadelemiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

(VC)

