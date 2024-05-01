Çerkezoğlu: Bu iradeyi tanıyacaklar

İstanbul 1 Mayıs’ında yasaklara rağmen emek-meslek örgütlerinin Taksim çağrısına yanıt veren binlerce kişi, Saraçhane’de polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

İSTANBUL'DA 1 MAYIS Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı

Bozdoğan Kemeri önündeki polis müdahalesinin ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri polis yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Fotoğraf: DİSK/X

Polis barikatının açılmamasının ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin oluşturduğu Tertip Komitesi adına Saraçhane Meydanı’nda açıklama yapıldı.

Tertip Komitesi adına konuşan Arzu Çerkezoğlu, “Buradaki irade, bu yönetim anlayışına karşı memleketin sigortasıdır. Buradaki irade, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu adaletsiz düzene karşı Türkiye işçi sınıfının, emekçilerin, halkın iradesidir. Buradaki irade, bizi yoksullaştıracak olan politikaları hayata geçirirken bizleri ‘yerli halk’ olarak görenlere karşı Türkiye halkının irade beyanıdır. Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler, bu iradeyi tanıyacaklar” dedi.

Açıklamanın ardından Tertip Komitesi, eylemin sonlandırıldığını açıklarken, meydanda bulunan yurttaşlar kararı yuhalayarak tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

(VC)