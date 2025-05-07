Çerkeslerden Sırrı Süreyya Önder'e veda: “Gölgen hep yanımızda olacak”

Çerkesler, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hayatını kaybeden DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için bir imza kampanyası düzenledi ve taziye mesajı yayımladı.

Önder’in 2017’de Yoğurtçu Parkı’ndaki Adalet Nöbeti’ndeki “Çerkeslerin adına konuşamam ama Çerkeslerin gölgesinde konuşabilirim” sözleri hatırlatan Çerkesler, “Seni hep hatırlayacağız, yanı başımızda duymaya devam edeceğiz.” dedi:

“6 Ağustos 2017, Yoğurtçu Parkı, Adalet Nöbeti’nde;

‘Çerkeslerin adına konuşamam ama Çerkeslerin gölgesinde konuşabilirim’ demişti.

Nöbeti ziyaret eden Çerkeslerin ‘Boyu bosu, şarkısı türküsü bize benzemeyenler için de vicdan ve adalet diyoruz’ sözünü böyle karşılamış, kucaklamıştı Sırrı Süreyya.

Şimdi bizler yokluğunun gölgesinde diyoruz ki;

Sırrı Süreyya Önder eşitlik, adalet, demokrasiden yana talebi, barıştan yana özlemi olan bütün dünya halklarının yoldaşıydı, Çerkeslerin de öyle. Duygudan, dayanışmadan, paylaşımdan yana hep cömert yüreğiyle, bizlere hep 'yanınızdayım' mesajını verdi. Yaratıcılığına, entelektüel vizyonuna, umutlu sabrına en fazla ihtiyaç duyacağımız zamanlarda ise bırakıp gitti. Ozanımız Ahmet Telli’den esinle; ‘Bir gün gelirsek hangi dünya güzelleşmez’ diyerek onun umudunu ve çabalarını sahipleniyoruz.

14 Şubat 2011, acıyı Çerkes yüreğinde taşıyan Cumartesi Anneleri’nden Elmas Eren ile yaptığı söyleşinin sonunda;

‘Siz Elmas Ana’nın güzel, yeşil bakan gözlerini bir kez görseniz, o insanda hiçbir yanlışın barınamayacağını anlarsınız’ demişti.

İşte o doğruları, anadillerimizde bırakıyoruz toprağına.

Gezi Parkı’nda savunduğun ağaçların toprağıyla karışsın. Seni hep hatırlayacağız, yanı başımızda duymaya devam edeceğiz.”

Metne imza veren Çerkesler şöyle:

Ahmet Cevat Benk, Ahmet Sayar, A. Kadir Polat, Ali Can, A.Seda Berzeg, Adnan Özveri, Adnan Soyoğur, Ahmet Asena, Ahmet Ju, Ahmet Yılmaz, Akanda Taştekin, Akın Bal, Alpay Arzınba, Anıt Baba, Ataman Oğuz, Atay Ceyişakar Çüışbaa, Aydan Çelik, Ayhan Çelik, Aylin Erciyes, Aysel Çiçek, Aysel Hoşgit, Ayşegül Özden, Aytek Özkan, Ayten Ayzupha, Barış Güven, Baştuğ Çalışır, Behice Bağ Özveri, Belgin Koç, Betül Kanbolat, Bilge Eken, Birgül Asena Güven, Cengiz Gül, Cihat Yılmaz, Cumhur Atay Atseko, Cumhur Bal, Çetin Ersoy, Çiğdem Duman, Çiğdem Hatacıkoğlu, Derya Kap, Didem Çiçek, Elbruz Aksoy, Elif Ergün, Emir Babakuş, Emrullah Kap, Erdoğan Boz, Erdoğan Oral, Erdoğan Yılmaz, Ergün Özgür, Ergun Synduk, Erhan Yılmaz, Erol Köroğlu, Erol Taymaz, Esen Bal, Evun Okumuş, Eylem Akdeniz Göker, Eylül Şenses, Faruk Eren, Fatma Yılmaz, Femihan Özden, Feridun Büyükyıldız, Feryal Vatan, Fethi Özlü, Filiz Çelik, Gunda Demiröz, Gül Demir, Gül Yılmaz, Gülsemin Abide, Gülşen Ersoy, Güner Özgür Tetik, Güngör Demiroluk, Hakan Eken Jamoka, Handan Özden Demiröz, Hapae Erhan Şahin, Hamdiye Bilge Eroğlu, Hava Karadaş, Hayal Demiroluk, Hayri Ata, Hazal Yılmaz, Hicran Bolat, Hikmet Adal, Hikmet Albayrak, Hilal Atan, Hoşitı Serkan Canpolat, Hürsen Özlü, Hüseyin Esmek, İkbal Eren Yarıcı, İlkay Karaduman, İsa Şahingöz, Jade Cemre Erciyes, Jale Atila, Jan Mara Eser, Janberd Dinçer, Kani Çiçek, Kemal Kılıç, Kevser Altınışık, Kuban Kural, Levent Köker, Leyla Kar, Leyla Kılıç, Mahmut Albayrak, Mecit Cankat, Mehmet Eser, Mehmet Oğur, Mehmet Taha Deniz, Meliha Oral, Meral Atan, Metin Kılıç, Metin Sönmez, Metin Uğurtepe, Muammer Koçer, Muammer Tekin, Muharrem Çurey, Muhittin Ünal, Murat Canlı, Nartan Göker, Nazlı Başaran, Necla Okyay, Nemyis Çiçek, Neriman Babakuş, Neslin Gümüş, Nevin Çalışal, Nezihe Kayaoğlu, Nihal Eser, Nurdan Şahin, Nursel Yılmaz Kızılcan, Nurten Ayzupha, Oğuzhan Hazır, Okan İşcan, Oktay Chkotua, Olcay Bagba, Olgaç Oral, Osman Güdü, Özen Atcı, Özgen Alankuş, Özlem Aydemir, Pakize Sültaş, Perihan Şenses, Recep Yılmaz, Sabriye Toprak, Sadi Büyüközden, Sadi Karakaya, Sefa Yılmaz, Selahattin Şekercan, Selçuk Polat, Senih Özay, Serap Canbek, Sevda Alankuş, Seyfullah Dağıstanlı, Seyfullah G. Atalak, Sine Güven, Süheyla Kılıç, Şamil Jane, Şelale Yilal, Şenay Çalışır, Şeyma Küneşko, Şule Gürbüz, Tamara Alpsal Esmek, Tkhostati Engin Polat, Tsey Doğan Eser, Tsey Rengin Yurdakul, Ufuk Güneş, Ufuk Vurdum, Uğur Yağan, Ulvi Özcan, Ümit Dinçer, Yalçın Karadaş, Yaşar Güven, Yelkan Kozok, Yusuf K. Taymaz, Yüksel Nuri Güneş, Yüksel Yıldırım, Zafer Süren, Zekiye Kurt, Zeynep Deniz Aslan, Zeyyat Erel.

(HA)