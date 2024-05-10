Çerkesler 21 Mayıs’ı Düzce’de anacak

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Çerkeslerin Çarlık Rusya’sı tarafından soykırıma uğradığı ve sürgün edildiği 21 Mayıs 1864’ün yıl dönümü için yapılacak anma etkinliği programını açıkladı.

Anma etkinlikleri bu yıl Düzce’de gerçekleştirilecek. 21 Mayıs’ın hafta içine gelmesi nedeniyle anma etkinliği 25 Mayıs’ta yapılacak. Ayrıca bu yıl Tsitsekun’un 160. yılı.

Büyük bir acı büyük bir kıyım yaşayan bizler, var olma mücadelesi içindeyiz. Ve biz; varız, buradayız. Dualarımızla, inançlarımızla, geleneklerimizle buradayız. Türkiye'nin dört bir yanından herkesi, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 18:00’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü 160. yılı Anma Etkinliği’ne Düzce’ye bekliyoruz. KAFFED

Etkinlik saat 18.00’da Kafkas Anıt Rölyefi’nde başlayacak. 18.45’te kortej yürüyüşü yapılacak. 19.30’da Anıtpark anma programı ve mezar taşı nöbeti tutulacak. 21.30’da meşaleli yürüyüş yapılıp, 22.00’da Nart ateşi yakılacak. Etkinlik 22.45’te de son bulacak.

Tsitsekun

“Yahudi Soykırımı ‘Holocaust’, Ermeni Soykırımı ‘Meds Yeghern’, Süryani Soykırımı ‘Seyfo’, Dersim Soykırımı ‘Tertele’ kelimeleri ile anıla geliyor.

Çerkesler de 2014’te soykırım ve sürgünü Kafkas dillerinin çatısı olarak kabul edilen ve asimilasyon politikaları nedeniyle yok olan Ubıh dilindeki “tsitsekun” kelimesini kullanılarak simgeleştirdi. Bu ifade “toplu katliam, kırım” anlamına geliyor.

Kelime, Georges Dumezil ile çalışarak konuşanı kalmayan Ubıhça’nın sözlüğünü hazırlayan, Dumezil dışında Şeraşidze ile Norveçli dilbilimci Hans Vogt ile de çalışmalar yapan ve “Son Ubıh” olarak anılan Tevfik Esenç’e saygıyla; 1963’te basılan Ubıhça Sözlüğü’nde yer alıyor.

TIKLAYIN - Yeni başlayanlar için '1864 Çerkes Soykırımı'

(HA)