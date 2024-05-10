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Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024 11:50
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2024 12:02
2 dk Okuma

TSİTSEKUN’UN 160. YILI

Çerkesler 21 Mayıs’ı Düzce’de anacak

KAFFED bu yılki anma etkinliğinin 25 Mayıs'ta Düzce'de yapılmasını kararlaştırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çerkesler 21 Mayıs’ı Düzce’de anacak

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Çerkeslerin Çarlık Rusya’sı tarafından soykırıma uğradığı ve sürgün edildiği 21 Mayıs 1864’ün yıl dönümü için yapılacak anma etkinliği programını açıkladı.

Anma etkinlikleri bu yıl Düzce’de gerçekleştirilecek. 21 Mayıs’ın hafta içine gelmesi nedeniyle anma etkinliği 25 Mayıs’ta yapılacak. Ayrıca bu yıl Tsitsekun’un 160. yılı.

Büyük bir acı büyük bir kıyım yaşayan bizler, var olma mücadelesi içindeyiz. Ve biz; varız, buradayız. Dualarımızla, inançlarımızla, geleneklerimizle buradayız.

Türkiye'nin dört bir yanından herkesi, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 18:00’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü 160. yılı Anma Etkinliği’ne Düzce’ye bekliyoruz.

KAFFED

Etkinlik saat 18.00’da Kafkas Anıt Rölyefi’nde başlayacak. 18.45’te kortej yürüyüşü yapılacak. 19.30’da Anıtpark anma programı ve mezar taşı nöbeti tutulacak. 21.30’da meşaleli yürüyüş yapılıp, 22.00’da Nart ateşi yakılacak. Etkinlik 22.45’te de son bulacak.

Tsitsekun 

“Yahudi Soykırımı ‘Holocaust’, Ermeni Soykırımı ‘Meds Yeghern’, Süryani Soykırımı ‘Seyfo’, Dersim Soykırımı ‘Tertele’ kelimeleri ile anıla geliyor.

Çerkesler de 2014’te soykırım ve sürgünü Kafkas dillerinin çatısı olarak kabul edilen ve asimilasyon politikaları nedeniyle yok olan Ubıh dilindeki “tsitsekun” kelimesini kullanılarak simgeleştirdi. Bu ifade “toplu katliam, kırım” anlamına geliyor.

Kelime, Georges Dumezil ile çalışarak konuşanı kalmayan Ubıhça’nın sözlüğünü hazırlayan, Dumezil dışında Şeraşidze ile Norveçli dilbilimci Hans Vogt ile de çalışmalar yapan ve “Son Ubıh” olarak anılan Tevfik Esenç’e saygıyla; 1963’te basılan Ubıhça Sözlüğü’nde yer alıyor.

TIKLAYIN - Yeni başlayanlar için '1864 Çerkes Soykırımı'

(HA)

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ilgili haberler
157. YIL
21 Mayıs Çerkes Soykırımı | Muhaceret
21 Mayıs 2021
/haber/21-mayis-cerkes-soykirimi-muhaceret-244397
ADNAN GENÇ YAZDI
156. Yılında "Kırmızı Ot"
23 Mayıs 2020
/yazi/156-yilinda-kirmizi-ot-224667
Jıneps’ten 21 Mayıs'a Özel, Anadilde, Anayurtla Ortaklaşa Gazete
21 Mayıs 2020
/haber/jineps-ten-21-mayis-a-ozel-anadilde-anayurtla-ortaklasa-gazete-224620
ÇERKES SÜRGÜNÜ/SOYKIRIMI 156. YILINDA
KAFFED Başkanı Yıldız Şekerci: 21 Mayıs Aynı Zamanda Bir Direniş
21 Mayıs 2020
/haber/kaffed-baskani-yildiz-sekerci-21-mayis-ayni-zamanda-bir-direnis-224455
SEZAİ BABAKUŞ YAZDI
Benim 21 Mayıs'ım
21 Mayıs 2019
/yazi/benim-21-mayis-im-208691
"21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü"nü Anma Günü
23 Mayıs 2011
/galeri/21-mayis-1864-cerkes-surgunu-nu-anma-gunu-284831
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