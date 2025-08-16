Çerkes öğretim görevlisi Bağlar bir aydır tutuklu

Mısır Piramitlerinin Türkler tarafından yapıldığı iddiasını reddeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi, nartolog Balkar Selçuk Bağlar, sosyal medyada bir grubun linç girişimiyle karşılaştı.

MA'dan Adnan Bilen'in haberine göre, kendisine ve Kürtler başta olmak üzere farklı halklara yönelik hakaretlere “göçebe hırsızlar” yanıtını veren Bağlar hakkında “Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Bağlar, 11 Temmuz’da tutuklanırken, tutukluluğa yapılan itiraz da reddedildi.

Bağlar’ın avukatı Rojhat Levent Özgökçe, müvekkilinin akademik kimliğiyle barış, eşitlik ve Kürt halkının dil ile kültürel haklarını savunduğunu vurguladı. Özgökçe, “Selçuk Bey’in fikirleri, halkların eşitliği ve toplumsal barış idealinin yansımasıdır. Ancak bu barışçıl duruş, ırkçı bir linç kampanyasıyla hedef alındı ve haksız şekilde tutuklandı” dedi.

Bağlar’ın sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özgökçe, “Bu sözler suç unsuru değil, ağır hakaretlere karşı bir cevaptır. Ama ne yazık ki özgürlüğünden mahrum bırakıldı” dedi.

Özgökçe, Van 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararını hukuka ve vicdana aykırı olarak nitelendirerek şu örneği verdi:

“Hakkari’de bir çocuğun kolunu kıran uzman çavuş adli kontrolle serbest bırakılırken, bir akademisyen tek bir kelime yüzünden cezaevine gönderiliyor. Bu açık bir çifte standarttır.”

Avukat, müvekkilinin sabit ikametgâhı bulunduğunu, kaçma ya da delil karartma ihtimali olmadığını hatırlatarak tutuklamanın keyfi olduğunu savundu. “Bir akademisyenin tek bir söz nedeniyle cezaevinde tutulması, hukuka ve insan haklarına aykırıdır. Bu durum aynı zamanda akademik özgürlüğün ve ifade özgürlüğünün susturulmasıdır” dedi.

Özgökçe, akademi camiasına da dayanışma çağrısı yaptı:

“Selçuk Bey’in barışçıl ve eşitlikçi duruşuna sahip çıkılmalı. Onun susturulması, hepimizin özgürlüğünün tehdit altında olduğunun göstergesidir. Adalet, ancak vicdanlı ve kararlı bir kamuoyuyla sağlanabilir.”

