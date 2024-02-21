“Çerkes Ninenin Ninnileri” 21 Şubat Dünya Anadili Günü'nde çıktı

Çerkes Ezgileri arşiv çalışmalarının üreticisi Marem Gökhan Şen’in Çerkesya, Abhazya ve Türkiye diasporasında nesiller boyu söylenen Çerkesce ve Abhazca ninnileri derleyip çocuklarla buluşturduğu yeni çalışması “Çerkes Ninenin Ninnileri” çıktı.

17 parçadan oluşan albüm, Kalan Müzik etiketiyle 21 Şubat Dünya Anadili Günü’nde tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Çerkes Ninenin Ninnileri, Marem Gökhan Şen’in kendi seslendirmesinin yanında, kültür taşıyıcıları Koşiy Mehtap Koşak, Kmza Eda Özkan, Naje Berrin Mangır, Hajkasım Tülin Özgül, Sadzba Sabahat Fidan ve Marem Bertan Şen’in de icracı olduğu derlemelerden oluşuyor.

Albümde ayrıca yaşadığı süreçte 20. yüzyılın ortalarında kayıt imkanlarının ortaya çıkmasıyla Çerkesya’da köy köy gezerek nesiller boyunca söylenen anonim ‘’Uered-Ueredıj’’leri kayıt altına alan Kardangush Zaramuk’un amatör kayıtları da derlenip bestelendi.

Müziklerde de yine Şen’e ait albümü YouTube’tan, Spotify’dan veya Apple Music’ten dinleyebilirsiniz.

(HA)