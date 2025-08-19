ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 09:45
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 09:50
1 dk Okuma

Çerkes akademisyen Balkar Selçuk Bağlar tahliye edildi

Bağlar "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Çerkes akademisyen Balkar Selçuk Bağlar tahliye edildi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir aydır tutuklu bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Balkar Selçuk Bağlar, itiraz üzerine tahliye edildi.

MA’daki habere göre Bağlar, Mısır piramitlerinin Türkler tarafından yapıldığı iddiasına karşı çıktığı için sosyal medyada ırkçı bir grubun saldırısına uğramış, gelen küfürlü yorumlara “göçebe hırsızlar” ifadesiyle yanıt vermişti. Bu paylaşım üzerine Bağlar hakkında “Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamalarıyla 11 Temmuz’da tutuklama kararı verilmişti.

Avukatlarının yaptığı itiraz sonucu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan akademisyen hakkında tahliye kararı çıktı. Bağlar, yaklaşık bir ay süren tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

(EMK)

akademisyen Balkar Selçuk Bağlar
