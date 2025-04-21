Ceren Önder Kandemir: Ben hastanedeyim, sarılmaya da barışmaya da hazırım

Kalp ameliyatı geçiren ve yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medyada babasına yöneltilen nefret içerikli yorumlara yanıt verdi. “Baban iyileşirse sorman gereken çok soru var” diyen emekli albay Orkun Özeller’in mesajına yanıt veren Kandemir, “Kırıp incittiysem özür dilerim. Lütfen nefretiniz varsa sonraya saklayın” dedi.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

“Ben babam kadar metanetli değilim”

Ceren Önder Kandemir, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada duygusal olarak yıprandığını belirtti ve şu mesajı paylaştı:

“Herkese merhaba. İlk günden beri sevenlerine haber iletmek, iyi dilek ve dua istemek için buradayım. Burasının zor bir yer olduğunu bilerek geldim. Kötü yorumlara sinirlenmemeye yemin etmiştim ama elimde değil, sinirleniyorum, hatta üzülüyorum. Ben babam kadar metanetli değilim ve onun gibi sakin kalabilmem çok zor.”

Kandemir, babasının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri aktarmak için sosyal medyayı kullandığını ve destek mesajlarının kendisine moral verdiğini söyledi:

“Destek ve dayanışma için başka bir mecram yok. Buradan size inşallah sonunda güzel haberler vermeye devam edeceğim. Milyonlarca iyi dileğin yanında iki nefret mesajı bile insanın içini karartabiliyor.”

“Nefret kusanların albay veya polis olduğunun farkında değildim”

Emekli albay Orkun Özeller’in yorumu sonrası Kandemir, yeni paylaşımında şunları söyledi:

“Nefret kusanların albay ya da polis olduğunun farkında değildim, çünkü kim olduklarına hiç bakmadım. Bana sorarsanız, albay ya da polis olmuş biri bir insana ‘baban ölsün’ demezdi. Yine de kırıp incittiysem özür dilerim.”

“Ben hastanedeyim, sarılmaya da barışmaya da hazırım”

Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Babam uyanınca oturur, saatlerce tartışırsınız. Ama ben şu an hastanedeyim. Sarılmaya da barışmaya da hazırım. Bir hastasını bekleyen, kayıp yaşayan, kardeşsiz kalan herkesin kardeşi olmaya da hazırım.”

(EMK)