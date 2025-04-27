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Yayın Tarihi: 27 Nisan 2025 21:50
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2025 09:42
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Ceren Kaynak İskit kimdir?

Gazeteci Ceren Kaynak İskit, 25 Nisan 2025 tarihinde gribal bir enfeksiyonun vücuduna yayılması sonucu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 38 yaşında hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ceren Kaynak İskit kimdir?
Fotoğraf: Ceren Kaynak İskit/Facebook

Gazeteci ve basın özgürlüğü savunucusu. 2004-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nde İletişim ve Bilgi Yönetimi lisans programını tamamladı. 2010-2012 yılları arasında University of Greenwich’te Sinematografi ve Post Prodüksiyon alanında yüksek lisans yaptı.

Gazetecilik kariyerine 2014 yılında başladı. 2014-2016 yılları arasında Londra’da serbest gazeteci olarak çalıştı. sendika.org, Gazete Solfasol, Euronews, bianet, Turkey recap, Kısa Dalga ve Fayn’da haberleri yayımlandı. Şubat 2024-Ocak 2025’te YouTube kanalı üzerinden haber içerikli yayınlar yaptı.

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Türkiye’ye döndükten sonra Halkevleri Vakfı’nda “Benim Kızım Okuyacak” kampanyasında proje asistanı (2018) olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesi’nde Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na katkı sundu (2019-2020).

2020-2022 yılları arasında “Gazetecilikte Kadın Koalisyonu”nda (The Coalition For Women In Journalism) Araştırma Koordinatörü olarak görev aldı. Bu süreçte kadın ve LGBTİ+ gazetecilere yönelik hak ihlallerini belgeleyerek raporlar hazırladı ve basın özgürlüğü alanında savunuculuk çalışmaları yürüttü.

1987 doğumlu olan Ceren Kaynak İskit, 25 Nisan 2025 tarihinde gribal bir enfeksiyonun vücuduna yayılması sonucu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti
Gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti
27 Nisan 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
ceren kaynak iskit
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Gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti
27 Nisan 2025
/haber/gazeteci-ceren-kaynak-iskit-hayatini-kaybetti-306861
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