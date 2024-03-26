Cerebral Palsy Türkiye'den yeni̇ çocuk kitapları

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye, çocuk kitapları serisine “Çiftlikte Doğum Günü”, “Benim Renklerim ve Harflerim” isimli iki kitap daha ekledi.

Çocuklarda empati duygusunu geliştirip farkındalık yaratmayı amaçlayan ve 6 kitaptan oluşan çocuk kitapları serisi Boyut Yayın Grubu katkılarıyla hazırlandı.

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur.

Vakıf akademik kurulu, gönüllü bilim insanlarından oluşuyor; uzmanlara, ailelere ve çocuklara yönelik birçok yayın hazırlıyor. Engelli çocukların akranlarıyla eşit şartlar altında yaşamaları, engel durumlarının bilinirliğinin artırılması ve akran zorbalığına maruz kalmamaları amacıyla çocuk kitapları hazırlanıyor.

Çiftlikte Doğum Günü

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye Akademik Kurul Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nihan Hande Akçakaya’nın kaleme aldığı ve Selin Çelikoyar’ın resimlediği kitap, Cerebral Palsy’li Müjde’nin arkadaşlarıyla çiftlikte geçirdiği doğum günü macerasını anlatıyor. Kitap, çocukların hayal güçlerini ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

Benim Renklerim ve Harflerim

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye Akademik Kurul Üyesi Doç. Dr. Pelin Akmeşe'nin yazdığı, Selin Çelikoyar'ın resimlediği kitap; anasınıfına başlamadan önce endişe yaşayan Hemiplejik Cerebral Palsy'li Deniz'in sınıfındaki öğretmenlerinin desteğiyle geliştirdiği öğrenme yöntemiyle renkleri ve harfleri keşfetme yolculuğunu anlatıyor.(GDY/AÖ)