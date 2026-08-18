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YT: Yayın Tarihi: 18.08.2026 09:27 18 Ağustos 2026 09:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.08.2026 10:17 18 Ağustos 2026 10:17
Okuma Okuma:  2 dakika

Çerçeve yasa Resmi Gazete'de: Kurul, 24 Ağustos'ta toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Bu toplantıda Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çerçeve yasa Resmi Gazete'de: Kurul, 24 Ağustos'ta toplanacak
*Çerçeve yasanın TBMM Genel Kurulu'ndan kabul edilmesinin ardından DEM Parti'li milletvekilleri, 10 Ağustos 2026. (Fotoğraf: AA)
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Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını sosyal medya hesabında duyurdu.

“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin tam metni
“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin tam metni
5 Ağustos 2026

Erdoğan, yasada emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazi Meclisimizde tarihî bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un hayırlara vesile olmasını diliyorum.  Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum.

*Resmi Gazete'de yayımlanan kanunun bir bölümü. (Kaynak: resmigazete.gov.tr)

Kurul 24 Ağustos’ta toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından açıklama yaptı.

Gazi Meclisimizde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlanan 7595 Sayılı 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' hayırlı olsun.

Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek olan Kurul, Kanun’un yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi Bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır.

Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu toplantıda Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca, Kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir.

Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 Sayılı Kanun’la tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çerçeve yasa resmi gazete erdoğan çözüm süreci barış ve demokratik toplum süreci
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