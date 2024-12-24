CEO'yu öldürmekle yargılanan Mangione, suçlamaları reddetti

ABD'nin en büyük sağlık sigortası şirketlerinden UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione (26), kendisine yöneltilen "terör eylemi olarak cinayet işleme" suçlamalarını reddetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Mangione'nin yargılanması dün (23 Aralık) Manhattan'da gerçekleştirildi.

Mangione, federal suçlamalar nedeniyle idam cezası, eyalet suçlamaları kapsamında ise müebbet hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.

Mangione’nin avukatları, davanın medyada yoğun şekilde yer almasının adil yargılanma hakkını ihlal edebileceğini belirtti.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşma tarihini 21 Şubat 2025 olarak belirledi.

Öte yandan, Mangione duruşma salonuna götürülürken bir grup destekçisi Manhattan mahkemesi önünde toplandı. Protestocular “Sağlık zenginlikten önce gelir” ve “Luigi’yi serbest bırakın” yazılı pankartlarla sigorta sektörünü eleştiren ve Mangione’yi destekleyen pankartlar taşıdı.

ABD'de özel sigortalara dayalı sağlık sistemi, tedaviye erişebilirlik açısından uzun yıllardır tartışılıyor. UnitedHealthcare ve Brian Thompson da ABD'de sigorta taleplerinin yaklaşık üçte birini reddettiği iddialarıyla eleştirilerin merkezindeydi.

Bu nedenle dava, ABD'deki sağlık sistemi ile özel sigorta şirketleri etrafındaki tartışmaların odağı haline geldi.

Dava yalnızca sağlık hizmetleri ve sigorta sistemine yönelik eleştirilerle sınırlı kalmayıp, ABD’deki adalet sisteminin işleyişi ve medyanın yargı süreçlerine etkisi gibi konularda da geniş çaplı tartışma alanı açtı.

Mangione'nin tutuklanmasının ardından bazı çevreler, ona açık desteklerini ifade ederek savunulması için dayanışma kampanyaları organize etti.

Saldırı

ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini belirtti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da saldırganı arama çalışmalarına dahil olduklarını, Thompson'ın katilinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

Daha sonra, New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğu bilgisini verdi.

NYPD baş dedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcıyla yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış üç sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaştı. Kenny'ye göre bu notta, ABD sağlık sistemine karşı öfke içeren ve "aşağılayıcı" ifadeler vardı.

Kenny, ele geçirilen yeni kanıtlar üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının saldırıyı "tek başına planladığına inandıklarını" kaydetti. Daha sonra Luigi Mangione'ye, "terör eylemi olarak cinayet işleme" suçlaması yöneltildi.

Savcılığın iddialarına göre, Mangione bu saldırıyı aylarca planladı ve Thompson'ı günlerce takip etti.

Kaynak: Wall Street Journal, New York Post, BBC, Independent. (TY)