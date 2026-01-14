CENTCOMê ji bo şerê li Helebê daxuyanî da

Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê (CENTCOM) têkildarî şerê li Helebê û êrişan de daxuyanî da.
Fermandarê CENTCOMê Brad Cooper diyar kir ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) pêşketinên li Heleb û deverên derdorê ji nêz ve dişopîne û bang li hemû aliyan kir ku xweragir in û ji her gavek ku dikare rewşê xirabtir bike dûr bikevin.
Cooper anî ziman ku pêwîstî sivîl û binesazî werin parastin û destnîşan kir ku divê ji kiryarên ku bibin sedema zêdebûna bêaramiyê werin dûrketin.
Cooper diyar kir ku Washington bangên xwe ji tevahî aliyên eleqedar re dewam dike ku bi niyeta baş li maseya rûnin.
Cooper destnîşan kir ku Sûriyeyeke ku di hundir de û bi cîranên xwe re di aştiyê de be dikare bibe sedema ewletir û geşbûna Rojhilata Navîn û da zanîn ku DYA û Sûriye di parastina aştî û aramiya herêmê de xwedî berjewendiyek hevpar in.
Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/rhGBKoW7Jl— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 13, 2026
(AY)