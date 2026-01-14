TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 14.01.2026 09:44 14 Çile 2026 09:44
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 14.01.2026 09:50 14 Çile 2026 09:50
Xwendin Xwendin:  1 xulek

CENTCOMê ji bo şerê li Helebê daxuyanî da

"Em bang li hemû aliyan dikin ku xwe ragirin û ji her gavek ku dikare rewşê xirabtir bike dûr bikevin.. Divê sivîl û binesazî were parastin."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

CENTCOMê ji bo şerê li Helebê daxuyanî da

Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê (CENTCOM) têkildarî şerê li Helebê û êrişan de daxuyanî da.

Fermandarê CENTCOMê Brad Cooper diyar kir ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) pêşketinên li Heleb û deverên derdorê ji nêz ve dişopîne û bang li hemû aliyan kir ku xweragir in û ji her gavek ku dikare rewşê xirabtir bike dûr bikevin.

Cooper anî ziman ku pêwîstî sivîl û binesazî werin parastin û destnîşan kir ku divê ji kiryarên ku bibin sedema zêdebûna bêaramiyê werin dûrketin.

Cooper diyar kir ku Washington bangên xwe ji tevahî aliyên eleqedar re dewam dike ku bi niyeta baş li maseya rûnin.

Cooper destnîşan kir ku Sûriyeyeke ku di hundir de û bi cîranên xwe re di aştiyê de be dikare bibe sedema ewletir û geşbûna Rojhilata Navîn û da zanîn ku DYA û Sûriye di parastina aştî û aramiya herêmê de xwedî berjewendiyek hevpar in.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
centcom DYA Rojava Heleb
