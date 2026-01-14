CENTCOM’dan Şam ve SDG’ye ‘itidal’ çağrısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de tırmanan askerî gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, dün (13 Ocak) yaptığı açıklamada, Suriye geçici hükümetine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ‘itidal’ çağrısında bulundu.

Komutanlığın X sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Halep ve çevresindeki bölgelerde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm tarafları azami itidal göstermeye, gerilimi daha da tırmandırabilecek adımlardan kaçınmaya ve siviller ile kritik altyapının korunmasını öncelik haline getirmeye davet ediyoruz.

“Ayrıca, ilgili tüm aktörlere iyi niyetle yeniden müzakere masasına dönmeleri ve diyalog yoluyla kalıcı bir diplomatik çözüme yönelmeleri çağrımızı sürdürüyoruz.

“Daha önce de ifade ettiğim gibi, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, daha barışçıl ve müreffeh bir Ortadoğu’nun önünü açabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye’nin, bölge genelinde barış ve istikrarın korunması konusunda ortak çıkarları bulunmaktadır.”

SOHR: Halep’teki Kürt mahallelerinde ağır hak ihlalleri yaşanıyor

SDG: Deyr Hafir’de sızma girişimini engelledik

Öte yandan SDG, Deyr Hafir’in güneyinde geçici hükümete bağlı güçlerin “sızma girişimini engellediklerini” açıkladı.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, SDG Basın İrtibat Merkezi, Deyr Hafir’in güney kırsalında yer alan Zübeyde köyü ekseninde, geçici hükümete bağlı gruplar tarafından gerçekleştirilen bir sızma girişimine karşılık verdiklerini duyurdu. Açıklamada, insansız hava araçlarının desteği ve ağır silahlar kullanılarak gerçekleştirilen saldırının başarısızlıkla sonuçlandığı, geçici hükümete bağlı güçlerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

SDG ayrıca, bugün sabah saatlerinde Türkiye’ye ait “Bayraktar” tipi silahlı insansız hava aracının, Tabka kenti kırsalındaki El-Bu'asi köyünde kendilerine ait bir askerî noktayı hedef aldığını öne sürdü. Saldırıda çok sayıda SDG mensubunun yaralandığını ve tedavi için hastaneye sevk edildiklerini belirten SDG, “Söz konusu saldırı, bölgede son bir hafta içinde gerçekleştirilen üçüncü benzer saldırı oldu” ifadelerini kullandı.

SDG, Doğu Halep’teki iddiaları yalanladı: Sivillerin güvenliği ön planda

SANA: SDG kamikaze dronlarla saldırı düzenledi

Suriye’nin resmî haber ajansı SANA ise, SDG’nin Halep’in doğusundaki Hamima köyü çevresine kamikaze dronlarla saldırı düzenlediğini öne sürdü.

SANA ayrıca, geçici hükümet güçlerinin “bu saldırıya karşılık olarak” SDG’nin Deyr Hafir bölgesindeki mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığını aktardı.

*Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı, dün (13 Ocak) SDG’nin yığınak yaptığı iddiasıyla Deyr Hafir-Meskene hattını (kırmızıyla işaretlenen bölge) kapalı askeri bölge ilan ederek, buradaki silahlı gruplara “Fırat’ın doğusuna çekilme” çağrısında bulundu.

(VC)