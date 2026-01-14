ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:00 14 Ocak 2026 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.01.2026 11:22 14 Ocak 2026 11:22
Okuma Okuma:  2 dakika

CENTCOM’dan Şam ve SDG’ye ‘itidal’ çağrısı

Açıklama, Suriye geçici hükümetine bağlı güçlerin, Suriye Demokratik Güçleri kontrolündeki Deyr Hafir-Meskene hattını ‘kapalı askeri bölge’ ilan ederek bölgeye yığınak yapmasının ardından geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CENTCOM’dan Şam ve SDG’ye ‘itidal’ çağrısı
*CENTCOM Komutanı Brad Cooper (sağda), Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara (solda) ile birlikte, 12 Eylül 2025. (Fotoğraf: SANA)

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de tırmanan askerî gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, dün (13 Ocak) yaptığı açıklamada, Suriye geçici hükümetine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ‘itidal’ çağrısında bulundu.

Komutanlığın X sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Halep ve çevresindeki bölgelerde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm tarafları azami itidal göstermeye, gerilimi daha da tırmandırabilecek adımlardan kaçınmaya ve siviller ile kritik altyapının korunmasını öncelik haline getirmeye davet ediyoruz.

“Ayrıca, ilgili tüm aktörlere iyi niyetle yeniden müzakere masasına dönmeleri ve diyalog yoluyla kalıcı bir diplomatik çözüme yönelmeleri çağrımızı sürdürüyoruz.

“Daha önce de ifade ettiğim gibi, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, daha barışçıl ve müreffeh bir Ortadoğu’nun önünü açabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye’nin, bölge genelinde barış ve istikrarın korunması konusunda ortak çıkarları bulunmaktadır.”

SOHR: Halep’teki Kürt mahallelerinde ağır hak ihlalleri yaşanıyor
SOHR: Halep’teki Kürt mahallelerinde ağır hak ihlalleri yaşanıyor
12 Ocak 2026

SDG: Deyr Hafir’de sızma girişimini engelledik

Öte yandan SDG, Deyr Hafir’in güneyinde geçici hükümete bağlı güçlerin “sızma girişimini engellediklerini” açıkladı.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, SDG Basın İrtibat Merkezi, Deyr Hafir’in güney kırsalında yer alan Zübeyde köyü ekseninde, geçici hükümete bağlı gruplar tarafından gerçekleştirilen bir sızma girişimine karşılık verdiklerini duyurdu. Açıklamada, insansız hava araçlarının desteği ve ağır silahlar kullanılarak gerçekleştirilen saldırının başarısızlıkla sonuçlandığı, geçici hükümete bağlı güçlerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

SDG ayrıca, bugün sabah saatlerinde Türkiye’ye ait “Bayraktar” tipi silahlı insansız hava aracının, Tabka kenti kırsalındaki El-Bu'asi köyünde kendilerine ait bir askerî noktayı hedef aldığını öne sürdü. Saldırıda çok sayıda SDG mensubunun yaralandığını ve tedavi için hastaneye sevk edildiklerini belirten SDG, “Söz konusu saldırı, bölgede son bir hafta içinde gerçekleştirilen üçüncü benzer saldırı oldu” ifadelerini kullandı.

SDG, Doğu Halep’teki iddiaları yalanladı: Sivillerin güvenliği ön planda
SDG, Doğu Halep’teki iddiaları yalanladı: Sivillerin güvenliği ön planda
13 Ocak 2026

SANA: SDG kamikaze dronlarla saldırı düzenledi

Suriye’nin resmî haber ajansı SANA ise, SDG’nin Halep’in doğusundaki Hamima köyü çevresine kamikaze dronlarla saldırı düzenlediğini öne sürdü.

SANA ayrıca, geçici hükümet güçlerinin “bu saldırıya karşılık olarak” SDG’nin Deyr Hafir bölgesindeki mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığını aktardı.

*Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı, dün (13 Ocak) SDG’nin yığınak yaptığı iddiasıyla Deyr Hafir-Meskene hattını (kırmızıyla işaretlenen bölge) kapalı askeri bölge ilan ederek, buradaki silahlı gruplara “Fırat’ın doğusuna çekilme” çağrısında bulundu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye centcom suriye demokratik güçleri SDG-Şam anlaşması suriye geçiş hükümeti
ilgili haberler
SDG, Doğu Halep’teki iddiaları yalanladı: Sivillerin güvenliği ön planda
13 Ocak 2026
/haber/sdg-dogu-halepteki-iddialari-yalanladi-sivillerin-guvenligi-on-planda-315558
İlham Ahmed: Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê'de Kürtlere karşı savaş suçları işleniyor
12 Ocak 2026
/haber/ilham-ahmed-sex-meqsud-ve-esrefiye-de-kurtlere-karsi-savas-suclari-isleniyor-315522
SOHR: Halep’teki Kürt mahallelerinde ağır hak ihlalleri yaşanıyor
12 Ocak 2026
/haber/sohr-halepteki-kurt-mahallelerinde-agir-hak-ihlalleri-yasaniyor-315505
Özerk Yönetim: Saldırının asıl amacı demografik değişim
11 Ocak 2026
/haber/ozerk-yonetim-saldirinin-asil-amaci-demografik-degisim-315469
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü: "Thomas Barrack Halep'teki katliamın manevi ortağıdır"
10 Ocak 2026
/haber/suriye-insan-haklari-gozlemevi-direktoru-thomas-barrack-halep-teki-katliamin-manevi-ortagidir-315465
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SDG, Doğu Halep’teki iddiaları yalanladı: Sivillerin güvenliği ön planda
13 Ocak 2026
/haber/sdg-dogu-halepteki-iddialari-yalanladi-sivillerin-guvenligi-on-planda-315558
İlham Ahmed: Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê'de Kürtlere karşı savaş suçları işleniyor
12 Ocak 2026
/haber/ilham-ahmed-sex-meqsud-ve-esrefiye-de-kurtlere-karsi-savas-suclari-isleniyor-315522
SOHR: Halep’teki Kürt mahallelerinde ağır hak ihlalleri yaşanıyor
12 Ocak 2026
/haber/sohr-halepteki-kurt-mahallelerinde-agir-hak-ihlalleri-yasaniyor-315505
Özerk Yönetim: Saldırının asıl amacı demografik değişim
11 Ocak 2026
/haber/ozerk-yonetim-saldirinin-asil-amaci-demografik-degisim-315469
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü: "Thomas Barrack Halep'teki katliamın manevi ortağıdır"
10 Ocak 2026
/haber/suriye-insan-haklari-gozlemevi-direktoru-thomas-barrack-halep-teki-katliamin-manevi-ortagidir-315465
Sayfa Başına Git