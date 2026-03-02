CENTCOM: Kuweytê 3 balafirên me bi xeletî xistin

Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê (CENTCOM) ragihand, 3 balafirên şer ên Amerîkayê yên cureyê F-15E li asmanê Kuweytê ji ber "lêdana xelet" ketine xwarê.
CENTCOMê diyar kir ku hemû tîmên di nav balafiran de bi silametî hatine rizgarkirin.
Li gorî daxuyaniya CENTCOMê, bûyer demjimêr 11:03yê şeva 1ê Adarê rû daye. Balafir di çarçoveya operasyona bi navê "Xezeba Daristanê" de li ser erkê xwe bûn.
Îsraîlê li dijî Lubnanê êrîşên hewayî pêk anîn
Hat diyarkirin ku di dema rûbirûbûna êrişên asmanî yên Îranê de ku balafirên şer, mûşekên balîstîk û dron tê de hatine bikaranîn, balafirên Amerîkî ji aliyê parastina asmanî ya Kuweytê ve bi xeletî hatine armanckirin û xistine xwarê.
CENTCOMê destnîşan kir ku her şeş endamên tîma balafiran beriya ku balafir bikevin xwarê, bi pereşûtan xwe berdane xwarê û rewşa wan a tenduristiyê baş e.
Kuweyt li xwe mikur hat
Di daxuyaniyê de hat gotin:
"Dewleta Kuweytê li bûyerê mikur hatiye. Em spasiya hewldanên hêzên parastinê yên Kuweytê dikin ku di vê operasyona berdewam de piştgiriyê didin."
Li aliyê din, li gorî daxuyaniya Berdevkê Wezareta Parastinê ya Kuweytê, çend balafirên şer ên Amerîkayê ketine xwarê û aliyên pêwendîdar demildest dest bi xebatên lêgerîn û rizgarkirina pîlotan kiriye. Berdevkê Wezareta Parastinê ya Kuweytê da zanîn ku lêpirsîna aliyên pêwendîdar a ji bo zanîna sedemên rastîn ên ketina wan balafiran didome.
Heyva Sor a Îranê: Di encama êrişan de 555 kes mirin e
Îran
Di heman demê de Biryargeha Navendî ya Xatemulenbiya ya ser bi Supaya Pasdaran a Îranê îdiayeke cuda kir.
Biryargehê got, "Parastina asmanî ya Îranê balafireke şer a cureyê F-15 a hêzên Amerîkayê kir armanc û xist xwarê ku dixwest derbasî nava axa welêt bibe."
Biryargehê her wiha ragihand, "Paşmayên balafirê li nav axa Kuweytê ketine xwarê, ew jî ji ber nêzîkbûna cihê bûyerê ya li sînorên wî welatî ye."
(AY)
*Çavkanî: Rûdaw