CENTCOM: Kuveyt, üç ABD savaş uçağını yanlışlıkla vurdu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları üçüncü gününde (2 Mart) sürerken, Kuveyt’te ABD’ye ait savaş uçağının vurularak düştüğüne ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kuveyt ordusu, X hesabından saat 10.37’de yaptığı paylaşımda, ABD’ye ait birkaç savaş uçağının sabah saatlerinde düştüğünü ve tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) saat 13.59’da yapılan açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait üç F-15E Strike Eagle savaş uçağı dost ateşi sonucu düştü. Savaş uçaklarının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından “yanlışlıkla” vurulduğu belirtildi.

Altı kişiden oluşan mürettebatın tamamının fırlatma koltuğuyla uçaktan çıktığı, güvenli bir şekilde kurtulduğu ve durumlarının stabil olduğu ifade edildi.

Kuveyt’in yaşanan olayı kabul ettiği belirtilen açıklamada, Kuveyt ordusunun ABD’ye verdiği destekten dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi.

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara misilleme olarak, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan füze ve kamikaze dron saldırıları gerçekleştiriyor.

İran ordusu: Biz düşürdük

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD savaş uçağının kendileri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.

İran’ın yarı resmî Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran-Kuveyt sınırına yakın bir noktada vurulan uçağın enkazı Kuveyt topraklarına düştü.

🔴 "Kuveyt, ABD savaş uçaklarını yanlışlıkla vurdu"



👉 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üç savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi sonucu" düştüğünü ve altı mürettebatın tamamının kurtulduğunu açıkladı.

Kuveyt: Birkaç savaş uçağı düştü, sebebini soruşturuyoruz

Kuveyt ordusunun sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan’ın ifadeleri paylaşıldı.

Açıklamada, “Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu” ifadesi kullanıldı.

Yetkililerin gerekli prosedürleri uyguladığı aktarılan açıklamada, ABD’li mürettebatın sağlık kontrolü ve gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu mürettebatın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

ABD ordusuyla doğrudan koordinasyonun sürdüğü ve teknik uygulamaların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, uçakların düşme sebebinin belirlenmesi için soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Pilotlar paraşütle atladı

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, F-15 olduğu tahmin edilen ve ABD’ye ait olduğu düşünülen savaş uçağının düştüğü görülüyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve bölgede çekildiği belirtilen görüntülerde uçaktan paraşütle atlayan pilotun, sivil bir araca bindirilme anları da yer alıyor.

The pilot was transported to safety by local residents, who placed him in the trunk of a car. https://t.co/feAM4VlrS5 pic.twitter.com/5JVcdGx44z — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Katar merkezli El-Cezire televizyonu ise düşen jetten biri erkek, biri kadın iki pilotun fırlatma yaptığını bildirdi.

Harita: BBC News

