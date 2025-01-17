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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 15:12
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 15:41
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CENTCOM komutanı Kurilla, SDG komutanları ile görüştü

CENTCOM komutanı Michael Erik Kurilla ve beraberindeki komutanlar, SDG komutanlarıyla bir araya geldi. Kurilla, ayrıca IŞİD üyelerinin tutulduğu Hol Kampı’nı ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CENTCOM komutanı Kurilla, SDG komutanları ile görüştü
*Fotoğraf: X/arşiv

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, ABD’li askerlerin komutanları ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanlarıyla görüşmek üzere Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimini ziyaret etti.

Kurilla’ya ziyareti sırasında, Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı (CJTF-OIR) Komutanı Tümgeneral Kevin Leahy ve Birleşik Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü-Levant (CSOJTF-L) Komutanı Tuğgeneral Michael Brooks da eşlik etti.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada Kurilla'nın "IŞİD’e karşı mücadele kampanyası ve terörist grupların güçlenmesinin önüne geçme amacıyla ziyarette bulunduğu" ifade edildi. Açıklamada Kurilla'nın IŞİD'liler ve ailelerinin tutulduğu Hol Kampı’nı da ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada Hol Kampı’na ilişkin, “Bu kamp IŞİD’in yeni neslinin oluşturulması tehlikesini taşıyor. SDG’nin denetimindeki iki kamptaki 40 bin kişinin dışında; 50 ülkeden 9 binden fazla IŞİD’li tutuklu SDG’nin denetimindeki 12 cezaevinde kalmaktadır. Doğrudan ve mecazi anlamda cezaevlerinde bir IŞİD ordusu bulunmaktadır" denildi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
sdg centcom
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