CENTCOM Komutanı, İran’ı görüşmek üzere yeniden İsrail’de

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, İran ile gerilim devam ederken yeniden İsrail’i ziyaret etti. Kurilla'nın ziyareti kapsamında İsrailli askeri yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

General Michael Erik Kurilla bu hafta İsrail'e ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Son olarak 5 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret eden Kurilla, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bir araya gelmişti.

Savaş uçakları Orta Doğu’da

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Orta Doğu’da konuşlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi. Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti. Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini açıkladı.

Savunma bakanları görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 savaş uçaklarının Orta Doğu'ya ulaştığının altını çizen Austin, uçakların, ülkesinin İsrail'i savunma ve bölgedeki ABD güçlerini koruma çabasını temsil ettiğini vurguladı.

Austin, ABD'nin, İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini kaydederek, "Görüşmede ayrıca, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasının imzalanmasının önemini de vurguladım" dedi.

Austin ve Gallant, yine bu hafta yaptıkları telefon görüşmesinde, "İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler" ve Orta Doğu'da son günlerde yaşanan gelişmeleri istişare etmişti. İkili, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen saldırının bölgedeki gerilimin tırmanmasına yol açacağı konusunda hemfikir olduklarını bildirmişti.

Eski CIA Direktörü: İran ve İsrail savaştan kaçınır Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü David Petraeus, bölgedeki gelişmelere ilişkin Londra merkezli Iran International kanalına konuştu. CIA Direktörlüğünün yanı sıra geçmişte ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da yapan General Petraeus, İran'ın Heniyye suikastına cevap vermesi gerektiğini ifade ederek, "Bu, İran'ın onuruna büyük bir darbe, büyük bir istihbarat ve güvenlik başarısızlığı. Bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyor" dedi. Ancak İran'ın İsrail ile "gerçek ve doğrudan" bir savaşa girmek istediğini düşünmediğini belirten Petraeus, "Ve açıkçası, İsrail'in Hizbullah veya İran ile gerçek bir topyekûn savaşa girmek istediğini de düşünmüyorum. Tarafların buna girmek istediklerini sanmıyorum zira her iki tarafa da çok çok büyük zararlar verebilir" diye konuştu. Her iki ülkenin de getirebileceği yıkımdan endişe ettiği için tam teşekküllü bir savaştan kaçınacağını söyleyen General Petraeus, İran'ın beklenen misillemesinin potansiyel hedefleri arasında “askeri tesis, kritik altyapı veya büyük bir limanı vurmak olabileceğini” söyledi. Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petraeus, "Hissiyatım, İsrail istihbarat servislerinin İran'ın içindeki farklı unsurlara ne kadar derinlemesine nüfuz ettiklerini bir kez daha gösterdikleri" dedi.

(AS)