CENTCOM, iki ABD'li deniz komandosunun 'öldüğünü' açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 11 Ocak’tan beri kayıp olan ve aranan iki deniz komandosunun ölü olarak kayda geçtiğini bildirdi.

Deniz komandoları, 11 Ocak’ta Yemen’deki Husilere İran silahları taşıdığı iddia edilen bir gemiye düzenlenen operasyon sırasında Somali açıklarında kaybolmuştu.

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CENTCOM açıklamasında, “konvansiyonel İran silahları taşıyan yasa dışı bir Arap yelkenlisine bindikten sonra kaybolan” deniz komandoları için 11 Ocak’tan bu yana arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına ABD’nin yanı sıra Japonya ve İspanya hava ve deniz araçlarının katıldığını belirten CENTCOM, “Ailelere olan saygımızdan ötürü şimdilik daha fazla bilgi paylaşmayacağız” dedi.

CENTCOM, iki deniz komandosunun ‘ölü’ olarak kayda geçtiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “İki cesur deniz komandomuzu kaybetmenin yası içindeyiz” diyerek, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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(VC)