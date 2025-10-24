ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 10:56
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 11:19
3 dk Okuma

Cenk Yiğiter: Saldırıyla ilgili hiçbir gerçek araştırılmadı, koruma talebi yanıtsız kaldı

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan akademisyen ve avukat Cenk Yiğiter, açılan davada birçok kritik delilin görmezden gelindiğini, soruşturmanın Savcılık aşamasında sağlıklı yürütülmediğini iddia etti. Yiğiter taleplerinin dikkate alınmasını istedi.

Gülseven Özkan

Gülseven Özkan

Gülseven Özkan

Görseli Büyüt
Cenk Yiğiter: Saldırıyla ilgili hiçbir gerçek araştırılmadı, koruma talebi yanıtsız kaldı

Barış Akademisyeni Avukat Cenk Yiğiter, 20 Mayıs’ta evinin önünde silahla saldırıya uğradı. Olaya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Yiğiter’i yaralayan İkbal Önal tutuklandı. Ancak Önal’a yardım ettiği öne sürülen kardeşi E.Ö. ile ulaşılabilmesi zor bir marka silahı temin ettiği anlaşılan A.K. ve kardeşi M. K. serbest bırakıldı.

Saldırı ardından polis fezlekesinde yer alan bazı tespitlerin iddianamede yer almadığı da gündeme geldi. Saldırıyı düzenleyen Önal’ın “kendisini tehdit ederek suça azmettirdiğini” anlattığı “Boran Abi” isimli kişiye yönelik bilgiler iddianamede yer almadı. Saldırıda kullanılan silahla aynı model başka bir silahı istediği ifade edilen E. T. ve saldırının olduğu gün M. K.’ya para gönderdiği belirlenen Z. O.’ya yönelik ayrıntılar da iddianame dosyasına konulmadı.

"Barış Akademisyeni" Cenk Yiğiter'e evinin önünde silahlı saldırı
HUKUKÇU YİĞİTER BACAĞINDAN VURULDU
"Barış Akademisyeni" Cenk Yiğiter'e evinin önünde silahlı saldırı
20 Mayıs 2025

Akademisyen Cenk Yiğiter’e saldırı ardından ilk duruşma 13 Ekim’de Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede Yiğiter’in avukatı, şüpheli A. K. ve kardeşi M. K.’nın tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi, “mevcut delil durumu” ve “kaçma şüphesinin olmaması” nedeniyle reddetti.

Öte yandan Önal’a yardım ettiği öne sürülen 18 yaşından küçük E.Ö.’nün Çocuk Mahkemesi’nde görülen dosyası Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile birleştirildi.

Yiğiter’in avukatının olayın “örgütlü silahlı saldırı" niteliğinde olduğunu savunarak dava hakkında görevsizlik kararı verilmesi ve dosyasının Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınmasını ve ek soruşturma yapılmasını da talep etti. Ancak mahkeme bu talebe yönelik henüz karar vermedi.

“Dosya araştırma yönünden eksik”

Yiğiter, kendisine saldıran İkbal Önal’ın “kendisini tehdit ederek suça azmettirdiği” yönünde anlattığı “Boran abi” isimli kişinin araştırılmadığını dile getirdi. Önal’ın bu kişiyi tanığını ifade etmesine rağmen Savcılığın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden soruşturma talep etmediğini iddia ederek, bu durumun dosyanın önemli eksiklerinin biri olduğunu savundu. Saldırı ardından adı geçen E.T.’nin ve Z. O’nun da benzer durumda olduğunu öne sürdü.

Yiğiter ve avukatları mahkemede şüpheli A.K. ve M.K’nın telefonlarında çok sayıda silahlı fotoğraf bulunduğunu ve ilgili kişilere gönderildiğini iddia ederek, şüphelilerin fotoğraflar için “silahlara merak” yönünde savunma yapmasının ardından yapılan araştırmanın yetersiz olduğunu söyledi. Ayrıca şüphelilere yönelik telefon trafiği, MASAK araştırması ve olayla ilgili bazı istasyonu kayıtlarının (HTS) istenmesine yönelik kararın henüz sonuçlanmadığını ifade ederek sürece tepki gösterdi.

“Taleplerimiz dikkate alınsın”

Saldırıya uğrayan akademisyen avukat aracılığı ile Savcılıktan ve Kaymakamlıktan koruma talep edilmesine rağmen henüz olumlu bir karar verilmediğini dile getirdi. Şüphelilere yönelik “uzaklaştırma talebi” de karşılıksız kaldı.

Duruşma ardından sürece yönelik konuşan Yiğiter şunları söyledi:

“Saldırı ardından ilk yakalama işlemleri dışında bir somut, elle tutulur bir adım atılmadı. Can güvenliğim konusunda ülkedeki herkes kadar endişe duyuyorum. Saldırının arkasında devlet tarafından korunun kişilerin olduğunu ve yeterince araştırma yapılmadığını düşünüyorum. E. T. ve Z. O. dahil tüm şüphelilerin sorgulanması gerekir. Saldırıda pahalı ve teknik açıdan belirgin özellikleri olan bir silahın kullanılması ile bana mesaj verilmeye çalışıldı. Soruşturmanın, araştırmanın, taleplerimiz dikkate alınmasını talep ediyorum. Silahı sipariş eden kişi silahı saldırı günü sipariş ediyor. Atillanın Z.O.’nun ”konumdayız” demesine rağmen bunun üzerine gidilmedi, araştırmadı. Ben kendim  araştırdım ve birçok bilgi burarak dosyay bunları sundum.” (GÖ)

Haber Yeri
İstanbul
barış için akademisyenler cenk yiğiter saldırı savcılık soruşturması
Gülseven Özkan
Gülseven Özkan
x.com/GulsevenOzkan [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında...

bianet muhabiri (Eylül 2025). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma Merkezi ile Hükümet Liderlik Okulu’nda stajyer olarak çalıştı. 2013'te Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak göreve başladı ve Kasım 2018’e kadar çalıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans eğitimi aldı. Gazeteciliğe 2021-2023 yılları arasında Independent Türkçe’de devam etti. Kasım 2023-Şubat 2025 tarihleri arasında Medyascope Haber Merkezi’nde muhabir olarak çalıştı.

Global Liderlik Forumu, Çözüm Odaklı Araştırma Gazetecilik Programı, Yerel Yönetimler Akademisi, Etkili Konuşma ve Yazma konusunda eğitimler aldı. Hürriyet Gazetesi’nde SesVer sayfasında yer alan 'Düşler Tarlası' başlıklı çocuk işçiliğine yönelik haber, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından '2017 Röportaj Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olarak gazetecilikle ilgili çalışmaları takip ediyor. Aldığı yüksek lisans eğitimi ile birlikte özellikle kadınlar, çocuklar gibi toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yönelik haberlere öncelik veriyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Fabrikada yanarak ölen çocuk işçi Mustafa Eti'nin babası: Sorumlular cezalandırılsın
23 Ekim 2025
Fabrikada yanarak ölen çocuk işçi Mustafa Eti'nin babası: Sorumlular cezalandırılsın
CERRAHPAŞA ADLİ TIP'TAN PROF. DR. YÜKSELOĞLU ANLATTI
Rojin’in vajinasında tespit edilen erkeğe ait DNA ile şüpheliler nasıl bulunacak?
14 Ekim 2025
Rojin’in vajinasında tespit edilen erkeğe ait DNA ile şüpheliler nasıl bulunacak?
Rojin Kabaiş dosyasında Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor talep edilecek
13 Ekim 2025
Rojin Kabaiş dosyasında Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor talep edilecek
11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ:
Türkiye’de risk altındaki kız çocuklarının tablosu
11 Ekim 2025
Türkiye’de risk altındaki kız çocuklarının tablosu
AKP'NİN BAYRAMPAŞA İTİRAZI KABUL EDİLDİ
CHP'li Kahraman: Kanun açık, mahkeme kendince yorum getirmiş, itiraz edeceğiz
10 Ekim 2025
CHP'li Kahraman: Kanun açık, mahkeme kendince yorum getirmiş, itiraz edeceğiz
Sayfa Başına Git