Cenk Sakık, 'öldürmeye teşebbüs' iddiası ile tutuklandı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saat 04.15'te Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde çıkan tartışma sonucu M.K'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

M.K'yi silahla vuran DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, öğle saatlerinde olayda kullanmış olduğu tabanca ile teslim oldu. Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cenk Sakık'ın avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından yapılan açıklamada olayın saldırı olmadığı, aksine saldırıyı savuşturma sırasında meydana geldiği ifade edildi. Alıncak, Cenk Sakık'ın kaçmadığını avukatı ile birlikte ifadeye gittiğini belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:



Müvekkilimiz Cenk SAKIK'ın da dahil olduğu, adli mercilerce soruşturulan ve tarafımızca kolluk ve savcılıkla ilk andan itibaren iletişim sağlanarak takip edilen bir hadise, sayısız haber ve sosyal medya paylaşımının konusu edillmiştir. İlgili haber ve paylaşımlar, maddi gerçeğin uzağında bir tablo ortaya koyarak, müvekkili İşlemediği bir suçun faili ilan etmektedir. Mecburiyeti doğan bu açıklamayla, müvekkilin söz konusu olayda zarar gören kişiye yönelik bir saldırı kastı taşımadığını, bir saldırıyı savuşturma maksadıyla hareket ettiğini, davranışının bu yönde olduğunun ilk incelemelerce de doğrulandığını süreci takip edenlerin bilgisine sunarız.

Mesleğimizi icra ederken defalarca şahit olduğumuz, sosyal medya güdümüyle hüküm verilmesi garabeti bu üzücü olayda da bir kez daha karşımıza çıkmış, müvekkil davranışı asla gerektirmiyorken, ceza kanunu ve muhakemesinin değil tepkilerin gözetildiği bir kararla tutuklanmıştır. Yetmezmiş gibi kendi rızasıyla, avukatı eşliğinde ifadeye giden müvekkilin kaçtığı iddiası dahi dolaşıma sokulmuştur. Olaydan duyduğumuz üzüntüyü, zarar gören kişi ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi

paylaşır, olaya ilişkin taraflı ve kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi talebimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

SAKIK Ailesi Vekili

Avukat Bişar Abdi ALINAK