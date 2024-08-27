Cengiz, Limak ve Kolin’e bir yılda 410 milyon TL ‘garanti yolcu’ ödemesi

Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı için verilen yolcu garantisi de tutmadı.

Kolin, Cengiz ve Limak’ın ‘ATG Gar İşletmesi A.Ş.’ adıyla işlettiği Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nı Ekim 2022-Ekim 2023 döneminde 2 milyon 938 bin 421 kişi (giden yolcu) kullandı.

Ancak verilen garanti yolcu sayısı 8 milyon kişiydi. Şirket, garı kullanmayan 5 milyon 61 bin 579 kişinin ücretini de Hazine’den aldı. Devlet 2023’te bunun için Limak, Cengiz ve Kolin ortaklığına 409 milyon 528 bin TL ödedi.

7 yılda 67 milyon TL'lik ödeme

Garın hizmete açıldığı 2016-2023 arasında ise Hazine’nin garanti ettiği 38 milyon yolcuya karşılık garı sadece 13 milyon 710 bin kişi kullandı. Hazine 7 yılda yüzde 64 oranında yanıldı. Hazine’nin kasasından bu 7 yıl için 67 milyon 260 bin dolar (2,2 milyar TL’den fazla) çıktı.

Şirket garı 6 yıl daha işletecek. Bu yıldan itibaren garanti sayısı 10 milyon kişiye çıkıyor. 6 yılda 60 milyon yolcu garantisi var.

Verileri CHP’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz paylaştı.

(HA)