ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 11:08
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 12:58
1 dk Okuma

GARANTİ EDİLEN 8 MİLYON, KULLANAN 3 MİLYON

Cengiz, Limak ve Kolin’e bir yılda 410 milyon TL ‘garanti yolcu’ ödemesi

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nı 8 milyon kişilik garantiye karşılık son bir yılda 2 milyon 938 bin kişi kullandı. Devlet; Cengiz, Limak ve Kolin’e, garı kullanmayan 5 milyon 61 bin kişinin ücretini ödedi. Hazine’nin kasasından 7 yıl için çıkan para 67 milyon 260 bin dolar yani bugünkü kurla 2,2 milyar TL’den fazla.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cengiz, Limak ve Kolin’e bir yılda 410 milyon TL ‘garanti yolcu’ ödemesi

Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı için verilen yolcu garantisi de tutmadı.

Kolin, Cengiz ve Limak’ın ‘ATG Gar İşletmesi A.Ş.’ adıyla işlettiği Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nı Ekim 2022-Ekim 2023 döneminde 2 milyon 938 bin 421 kişi (giden yolcu) kullandı.

Ancak verilen garanti yolcu sayısı 8 milyon kişiydi. Şirket, garı kullanmayan 5 milyon 61 bin 579 kişinin ücretini de Hazine’den aldı. Devlet 2023’te bunun için Limak, Cengiz ve Kolin ortaklığına 409 milyon 528 bin TL ödedi.

7 yılda 67 milyon TL'lik ödeme

Garın hizmete açıldığı 2016-2023 arasında ise Hazine’nin garanti ettiği 38 milyon yolcuya karşılık garı sadece 13 milyon 710 bin kişi kullandı. Hazine 7 yılda yüzde 64 oranında yanıldı. Hazine’nin kasasından bu 7 yıl için 67 milyon 260 bin dolar (2,2 milyar TL’den fazla) çıktı.

Şirket garı 6 yıl daha işletecek. Bu yıldan itibaren garanti sayısı 10 milyon kişiye çıkıyor. 6 yılda 60 milyon yolcu garantisi var.

Verileri CHP’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz paylaştı.

(HA)

ankara garı yap işlet devret
ilgili haberler
Ankara YHT Garı için Cengiz-Kolin-Limak’a 7.5 milyon dolar ödenecek
14 Haziran 2021
/haber/ankara-yht-gari-icin-cengiz-kolin-limak-a-7-5-milyon-dolar-odenecek-245647
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ankara YHT Garı için Cengiz-Kolin-Limak’a 7.5 milyon dolar ödenecek
14 Haziran 2021
/haber/ankara-yht-gari-icin-cengiz-kolin-limak-a-7-5-milyon-dolar-odenecek-245647
Sayfa Başına Git