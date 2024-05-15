Cengiz İnşaat’ın Cennet Koy’daki projesine ‘ÇED Gerekli Değil’ kararı verildi

Muğla Bodrum‘un Gölköy Mahallesi‘nde yer alan Cennet Koy‘da koruma altındaki 678 bin metrekarelik arazide bulunan turizm konaklama tesisinin kapasitesinin artırılması için yapılan başvuruya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı verdi.

Yeşil Gazete’de yer alan habere göre, ÇED raporu, bölgedeki koruma alanlarının proje tarafından etkilenmeyeceğini belirtse de, projenin çevresindeki doğal habitatlar üzerindeki potansiyel etkileri tartışmalı.

Özellikle inşaat ve sonrasında artacak insan faaliyetleri, doğal alanların ekolojik dengesini bozabilir ve yerel flora ile faunaya zarar verebilir. Ayrıca, bölgeye yapılacak aşırı yatırımlar, özellikle turizm sezonunda bölgenin doğal kaynakları üzerinde baskı yaratarak su ve diğer doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını tehlikeye atabilir.

Proje hakkında

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin Cennet Koy’da yürütmeyi planladığı turizm tesisinin genişletilmesi projesi, özellikle villa, rezidans ve marina inşaatını içeriyor.

Proje kapsamında, 305 ada 1 parsel ve 306 ada 1 parseldeki araziler üzerinde otel ve apart otel inşaatları planlanıyor. 305 ada 1 parselde, 264 kişi kapasiteli 84 suit ve apart daire ile birlikte, 176 kişilik 44 süit odası bulunan bir otel inşaatı öngörülüyor. Bu yapılar toplamda 128 oda ile 440 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede olacak.

Projeye ilk olarak 7 Aralık 2023’te ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmiş, ardından 12 Aralık’ta Bodrum Belediyesi tarafından inşaat ruhsatı sağlanmıştı. Ancak bölge halkının ve çevrecilerin projeye yönelik tepkileri ve eylemleri, projenin tekrar gözden geçirilmesine yol açtı.

Bodrum Belediyesi’nin Ocak 2023’te yapılan olağan meclis toplantısında, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) bazı meclis üyeleri tarafından ruhsatın iptali gündeme getirildi. İlerleyen süreçte, Cengiz İnşaat’a verilen 60 adet yapı ruhsatı iptal edilse de, şirket kararı Muğla 1. Bölge İdare Mahkemesi‘ne taşıdı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. (TY)