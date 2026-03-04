Cengiz, İliç’te 9 kişinin öldüğü altın madeninin ortağı oluyor

Kanada merkezli çok uluslu maden şirketi SSR Mining, ortağı olduğu ve 9 işçinin hayatını kaybettiği İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ndeki hisselerini satıyor.

Bugün kamuoyuna bir duyuru yapan şirket, hisselerinin yüzde 80’ini 1.5 milyar dolar karşılığında Cengiz Holding’e devredeceğini açıkladı.

Cengiz Holding ile bir mutabakat zaptı imzaladığını aktaran şirket 1.5 milyar doların tamamının kapanışta nakit olarak ödeneceğini kaydetti.

Satış kapsamında, Çöpler operasyonlarına ilişkin tüm ruhsatlar, varlıklar, haklar ve yükümlülükler devredilecek. Ayrıca Çöpler sahası; Çakmaktepe, Bayramdere, Mavialtin ve Tunçpınar projelerini de kapsıyor.

Ne olmuştu?

Erzincan, İliç’te Anagold Madencilik A.Ş.’ye ait Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024’te 10 milyon metreküp siyanürlü toprak kaydı. Faciada dokuz işçi hayatını kaybetti.

Olay sonrası 43 kişiye dava açıldı. SSR Mining isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı, Anagold firmasının ülke müdürü, operasyon başkan yardımcısı, yatırım projeleri müdürü, şirket mühendisleri ve diğer çalışanları halen yargılanıyor. Sanıkların 5’i tutuklu.

İddianamede, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar, altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı 3 yöneticisinin ayrıca "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan 2'şer aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ancak tüm bunlara rağmen şirket Çöpler Altın Madeni’ni açmak için çalışmalarına devam ediyor. Anagold’un bakanlık ile görüşmesi sürerken, şirket mahkeme sürecinin sonucunu beklemeden yakında ÇED başvurusu yapacak.