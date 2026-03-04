ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.03.2026 16:37
 SG: Son Güncelleme: 04.03.2026 16:54
Okuma Okuma:  2 dakika

Cengiz, İliç’te 9 kişinin öldüğü altın madeninin ortağı oluyor

SSR, Erzincan İliç'teki madenin çoğunluk hissesini Cengiz Holding'e 1,5 milyar dolara satacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Cengiz, İliç’te 9 kişinin öldüğü altın madeninin ortağı oluyor
Fotoğraf: AA

Kanada merkezli çok uluslu maden şirketi SSR Mining, ortağı olduğu ve 9 işçinin hayatını kaybettiği İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ndeki hisselerini satıyor.

Bugün kamuoyuna bir duyuru yapan şirket, hisselerinin yüzde 80’ini 1.5 milyar dolar karşılığında Cengiz Holding’e devredeceğini açıkladı.

Cengiz Holding ile bir mutabakat zaptı imzaladığını aktaran şirket 1.5 milyar doların tamamının kapanışta nakit olarak ödeneceğini kaydetti.

Satış kapsamında, Çöpler operasyonlarına ilişkin tüm ruhsatlar, varlıklar, haklar ve yükümlülükler devredilecek. Ayrıca Çöpler sahası; Çakmaktepe, Bayramdere, Mavialtin ve Tunçpınar projelerini de kapsıyor.

Ne olmuştu?

Erzincan, İliç’te Anagold Madencilik A.Ş.’ye ait Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024’te 10 milyon metreküp siyanürlü toprak kaydı. Faciada dokuz işçi hayatını kaybetti.

Olay sonrası 43 kişiye dava açıldı. SSR Mining isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı, Anagold firmasının ülke müdürü, operasyon başkan yardımcısı, yatırım projeleri müdürü, şirket mühendisleri ve diğer çalışanları halen yargılanıyor. Sanıkların 5’i tutuklu.

İddianamede, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar, altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı 3 yöneticisinin ayrıca "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan 2'şer aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ancak tüm bunlara rağmen şirket Çöpler Altın Madeni’ni açmak için çalışmalarına devam ediyor. Anagold’un bakanlık ile görüşmesi sürerken, şirket mahkeme sürecinin sonucunu beklemeden yakında ÇED başvurusu yapacak.

Anagold ÇED'e başvurarak İliç'te yeniden üretime geçmeyi hedefliyor
İLİÇ MADEN FACİASININ 3. DURUŞMASINDA ARA KARAR AÇIKLANDI
Anagold ÇED'e başvurarak İliç'te yeniden üretime geçmeyi hedefliyor
2 Eylül 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
iliç İliç altın madeni Çöpler Altın Madeni SSR Mining
