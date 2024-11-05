Cengiz Holding, Kazdağları’nda asırlık ağaçları kesiyor

Cengiz Holding'in yan kuruluşu Truva Madencilik, uzun süredir açmaya çalıştığı Halilağa Altın Madeni projesinde, hukuki süreç devam etmesine rağmen 1 Kasım’da ağaç kesimlerine başladı.

Yurttaşların ve ekoloji örgütlerinin projeye karşı tepkileri ise giderek artıyor.

Yeşil Gazete’de yer alan habere göre, proje kapsamında toplamda 1 milyon ağaç kesilecek.

Altın ve bakır ayrıştırma sürecinde siyanür gibi zehirli kimyasalların kullanılacak olması, Yanıklar köyü başta olmak üzere toplamda 10 köyün ciddi bir çevresel risk altında olmasına neden olacak.

Bu gördüğünüz orman, Kazdağları her gün biraz daha yok ediliyor. Desteğinize ihtiyacımız var dostlar, bu cumartesi Çanakkale Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 12.00 de toplanıyoruz. #DefolCengiz pic.twitter.com/rLLtej5ujJ — Kazdağları Kardeşliği (@KazdaglarK) November 5, 2024

Hacıbekirler köyüne çağrı

Çanakkaleliler, Kazdağları Ekoloji Platformu ile Çanakkale Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Kazdağları’ndaki Hacıbekirler köyü yakınlarındaki şantiye alanında eylemlerine devam ediyor.

“Kazdağları Kardeşliği” ağaç kesimlerine karşı bugün saat 12.00’da Çanakkale Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde toplanacaklarını duyurdu:

“Bu gördüğünüz orman, Kazdağları her gün biraz daha yok ediliyor. Desteğinize ihtiyacımız var dostlar, bu cumartesi Çanakkale Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 12.00 de toplanıyoruz.”

Ekoloji savunucuları, ağaç kesimleri durdurulana dek eylemlerine devam edeceğini belirtti. Sosyal medyada ise Kazdağları’na destek çağrıları devam ediyor.