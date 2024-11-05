Cengiz Holding, Kazdağları’nda asırlık ağaçları kesiyor

Cengiz Holding'in yan kuruluşu Truva Madencilik, uzun süredir açmaya çalıştığı Halilağa Altın Madeni projesinde, hukuki süreç devam etmesine rağmen 1 Kasım’da ağaç kesimlerine başladı.
Yurttaşların ve ekoloji örgütlerinin projeye karşı tepkileri ise giderek artıyor.
Yeşil Gazete’de yer alan habere göre, proje kapsamında toplamda 1 milyon ağaç kesilecek.
Altın ve bakır ayrıştırma sürecinde siyanür gibi zehirli kimyasalların kullanılacak olması, Yanıklar köyü başta olmak üzere toplamda 10 köyün ciddi bir çevresel risk altında olmasına neden olacak.
Bu gördüğünüz orman, Kazdağları her gün biraz daha yok ediliyor. Desteğinize ihtiyacımız var dostlar, bu cumartesi Çanakkale Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 12.00 de toplanıyoruz. #DefolCengiz pic.twitter.com/rLLtej5ujJ— Kazdağları Kardeşliği (@KazdaglarK) November 5, 2024
Hacıbekirler köyüne çağrı
Çanakkaleliler, Kazdağları Ekoloji Platformu ile Çanakkale Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Kazdağları’ndaki Hacıbekirler köyü yakınlarındaki şantiye alanında eylemlerine devam ediyor.
“Kazdağları Kardeşliği” ağaç kesimlerine karşı bugün saat 12.00’da Çanakkale Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde toplanacaklarını duyurdu:
“Bu gördüğünüz orman, Kazdağları her gün biraz daha yok ediliyor. Desteğinize ihtiyacımız var dostlar, bu cumartesi Çanakkale Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 12.00 de toplanıyoruz.”
Ekoloji savunucuları, ağaç kesimleri durdurulana dek eylemlerine devam edeceğini belirtti. Sosyal medyada ise Kazdağları’na destek çağrıları devam ediyor.
Dava süreci
Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır A.Ş., 2012 yılında verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararıyla çalışma izni almıştı. 2020’de başlatılan “Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi” projesi, tüm itirazlara rağmen 2021’de “ÇED Olumlu” kararı aldı.
Bu kararın iptali için 90 davacı, üç ayrı dava açtı.
Bilirkişi raporları, projenin doğal ve kültürel varlıklar üzerinde geri dönüşü olmayan bir tahribata yol açacağı yönünde görüş bildirince, “ÇED Olumlu” kararı iptal edildi. İptal kararı, Danıştay tarafından da itiraz yolu kapalı olmak üzere onaylandı.
Bu süreçte şirket, ÇED raporunda değişiklikler yaparak eski proje ruhsat alanına yeni bir ruhsat ekledi, ruhsatları birleştirdi ve projenin adını değiştirdi.
Yeniden başlatılan ÇED süreci sonrasında, şirket bir kez daha “ÇED Olumlu” kararı aldı. Bu karara karşı, 2023 yılında 95 davacı tarafından yeniden dava açıldı. Dava süreci hâlâ devam ediyor; ancak yürütmeyi durdurma talebi karşılanmadı ve bilirkişi keşfi için henüz bir karar verilmedi.
Yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olması nedeniyle mevcut “ÇED Olumlu” kararına dayanarak şirketin faaliyete başlamasının önünde de yasal bir engel bulunmuyor. (TY)