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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2024 10:44
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2024 10:44
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Cengiz Holding, Kazdağları’nda asırlık ağaçları kesiyor

Cengiz Holding'in Kazdağları'nda açmayı planladığı Halilağa Altın ve Bakır Madeni için tüm itirazlara ve devam eden dava süreçlerine rağmen ağaç kesimi başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cengiz Holding, Kazdağları’nda asırlık ağaçları kesiyor
Fotoğraf: Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Cengiz Holding'in yan kuruluşu Truva Madencilik, uzun süredir açmaya çalıştığı Halilağa Altın Madeni projesinde, hukuki süreç devam etmesine rağmen 1 Kasım’da ağaç kesimlerine başladı.

Yurttaşların ve ekoloji örgütlerinin projeye karşı tepkileri ise giderek artıyor.

Yeşil Gazete’de yer alan habere göre, proje kapsamında toplamda 1 milyon ağaç kesilecek.

Altın ve bakır ayrıştırma sürecinde siyanür gibi zehirli kimyasalların kullanılacak olması, Yanıklar köyü başta olmak üzere toplamda 10 köyün ciddi bir çevresel risk altında olmasına neden olacak.

Hacıbekirler köyüne çağrı

Çanakkaleliler, Kazdağları Ekoloji Platformu ile Çanakkale Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Kazdağları’ndaki Hacıbekirler köyü yakınlarındaki şantiye alanında eylemlerine devam ediyor.

“Kazdağları Kardeşliği” ağaç kesimlerine karşı bugün saat 12.00’da Çanakkale Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde toplanacaklarını duyurdu:

“Bu gördüğünüz orman, Kazdağları her gün biraz daha yok ediliyor. Desteğinize ihtiyacımız var dostlar, bu cumartesi Çanakkale Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 12.00 de toplanıyoruz.”

Ekoloji savunucuları, ağaç kesimleri durdurulana dek eylemlerine devam edeceğini belirtti. Sosyal medyada ise Kazdağları’na destek çağrıları devam ediyor.

Dava süreci

Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır A.Ş., 2012 yılında verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararıyla çalışma izni almıştı. 2020’de başlatılan “Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi” projesi, tüm itirazlara rağmen 2021’de “ÇED Olumlu” kararı aldı.

Bu kararın iptali için 90 davacı, üç ayrı dava açtı.

Bilirkişi raporları, projenin doğal ve kültürel varlıklar üzerinde geri dönüşü olmayan bir tahribata yol açacağı yönünde görüş bildirince, “ÇED Olumlu” kararı iptal edildi. İptal kararı, Danıştay tarafından da itiraz yolu kapalı olmak üzere onaylandı.

Bu süreçte şirket, ÇED raporunda değişiklikler yaparak eski proje ruhsat alanına yeni bir ruhsat ekledi, ruhsatları birleştirdi ve projenin adını değiştirdi.

Yeniden başlatılan ÇED süreci sonrasında, şirket bir kez daha “ÇED Olumlu” kararı aldı. Bu karara karşı, 2023 yılında 95 davacı tarafından yeniden dava açıldı. Dava süreci hâlâ devam ediyor; ancak yürütmeyi durdurma talebi karşılanmadı ve bilirkişi keşfi için henüz bir karar verilmedi.

Yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olması nedeniyle mevcut “ÇED Olumlu” kararına dayanarak şirketin faaliyete başlamasının önünde de yasal bir engel bulunmuyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ekoloji mücadeleleri kazdağları çanakkale bayramiç cengiz holding
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ilgili haberler
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19 Mayıs 2023
/haber/cengiz-holding-e-kazdaglari-nda-yeni-dava-279008
KAZDAĞLARI RAPORU
Kazdağları’nı savunmak da “maliyetli”
14 Nisan 2023
/haber/kazdaglari-ni-savunmak-da-maliyetli-277306
HALİLAĞA BAKIR OCAĞI DURUŞMASI
“Kazdağları sincaplarındır, Cengiz Holding’in değil”
6 Aralık 2022
/haber/kazdaglari-sincaplarindir-cengiz-holding-in-degil-271034
Bilirkişi, Cengiz'in Kazdağları'ndaki projesini uygun görmedi
15 Şubat 2022
/haber/bilirkisi-cengiz-in-kazdaglari-ndaki-projesini-uygun-gormedi-257776
Kazdağları Ekolojik Platformu Cengiz Holding'e dava açıyor
22 Ağustos 2021
/haber/kazdaglari-ekolojik-platformu-cengiz-holding-e-dava-aciyor-249154
Alamos Gold gitti, Kazdağları'nda maden tehdidi bitmedi
4 Mayıs 2021
/haber/alamos-gold-gitti-kazdaglari-nda-maden-tehdidi-bitmedi-243501
ALİ ÖZTUNÇ'UN SORU ÖNERGESİ
Bakanlık: Kazdağları sahası tasarrufumuza geçti
28 Nisan 2021
/haber/bakanlik-kazdaglari-sahasi-tasarrufumuza-gecti-243231
YAŞAM SAVUNUCULARINDAN AÇIKLAMA:
"Kazdağları'nı kurtarın!"
29 Temmuz 2020
/haber/kazdaglari-ni-kurtarin-228264
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