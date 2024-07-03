Cengiz Holding, arkeolojik kazıya sponsor oldu: Yeşil aklama

2016 yılında yapılan bir yüzey araştırması sırasında bulunan İnkaya Mağarası, Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Madencilik A.Ş.’nin kazıya sponsor olmasıyla dün (2 Temmuz) yeniden gündeme geldi.

Çanakkale’nin Çan ilçesindeki Bahadırlı Köyü’nde bulunan İnkaya Mağarası'nda gerçekleştirilecek kazı çalışmasına Truva Bakır Madencilik A.Ş. sponsor oldu.

Sponsorluğa tepki gösteren Kazdağları Ekoloji Platformu, Cengiz Holding’in “yeşil aklama” yaptığını belirterek holdinge “Geçmişimizden de geleceğimizden de elini çek,” dedi.

Yeşil aklama (greenwashing) : Şirketlerin çevre dostu ya da sürdürülebilir olduğunu göstermek amacıyla, gerçekte çevresel etkilerini azaltmak için yeterli çaba göstermeden veya yanlış beyanlarda bulunarak, pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmesi.

“Defol git Cengiz”

Platform, Cengiz Holding’in bölgedeki yıkıcı faaliyetlerine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Belli ki Truva Bakır bu kazıya sponsor olarak yeşil aklama yapmaya çalışıyor! Peki Çanakkale halkı ve Çanakkale Belediyesi bu aklamayı görmezden mi gelecek, yoksa Cengiz Holding’in Kazdağları’nda katliam hazırlığı yaptığı bu projesini durdurmak için mücadeleyi mi büyütecek?

“Kazdağlarına getireceğin kötülüğün farkındayız. Bilirkişilerin de söylediği üzere, hiçbir kamu yararı taşımayan madenini de, sponsorluğunu da al defol git Cengiz! Bu kadim toprakların geçmişini de geleceğini de senin ellerine teslim etmeyeceğiz!”