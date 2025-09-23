Cengiz Çandar’dan Bakan Yılmaz Tunç’a: Kaç gazeteci adli kontrol altında?

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, Türkiye’de gazetecilere uygulanan adli kontrolleri gündeme taşıdı.

Çandar, Türkiye’de yeniden tartışılmaya başlanan “barış süreci” beklentileriyle eşzamanlı olarak basın üzerindeki baskıların yoğunlaştığını dile getirdi. Bu durumun da ciddi bir çelişki yarattığını kaybetti.

Gazetecilerin haklarında açılan davalar nedeniyle ömürlerini adliye koridorlarında geçirdiğini söyleyen Çandar “Gözaltılar, tutuklamalar ve adli kontrol tedbirleriyle gazeteciler mesleklerini fiilen yapamaz hale getiriliyor” dedi.

Aralarında Ahmet Ayva, Tuğçe Yılmaz, Yıldız Tar, Elif Akgül, Ömer Çelik, Abdurrahman Gök, Serdar Altan, Öznur Değer, Rohat Bulut ve Mehmet Ali Ertaş’ın da bulunduğu yaklaşık 30 gazeteciye yurtdışı çıkış yasağı ve karakola imza verme yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulandığını hatırlatan Çandar, bu durumun hem gazeteciliği imkânsız hale getirdiğini hem de Türkiye’nin demokrasi karnesinde kara bir leke oluşturduğunu söyledi.

“Basın özgürlüğüne yönelik hukuki baskıların ve gazetecilere yönelik cezai yaptırımların varlığı, Anayasa’ya aykırıdır, hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaktadır, Türkiye’yi demokrasiden uzaklaştırmakta ve barış arayışlarına gölge düşürmektedir” diyen Çandar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

Yılmaz'a "Bir eylem planınız var mı" diye sordu

Türkiye’de şu anda tutuklu veya hükümlü olan kaç gazeteci bulunmaktadır ve bu gazeteciler hangi suçlamalarla cezaevinde tutulmaktadır?

Adli kontrol koşullarıyla serbest bırakılan gazeteci sayısı nedir ve bu gazetecilere uygulanan adli kontrol tedbirleri nelerdir?

Kaç gazeteci hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve/veya denetimli serbestlik koşulları uygulanmaktadır?

Son bir yıl içinde hakkında dava açılan gazeteci sayısı kaçtır ve bu davaların suçlamalara göre dağılımı nasıldır?

Anayasal güvence altında olan basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması amacıyla Bakanlığınızca atılması planlanan adımlar var mıdır?

Adalet Bakanı olarak, basın özgürlüğünü ortadan kaldıran hukuki yaptırımlara son vermek ve Anayasaya uygun bir hukuk sistemini hayata geçirmek adına kısa ve uzun vadede bir eylem planınız bulunmakta mıdır?

(HA)