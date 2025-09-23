ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 12:45
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 12:56
2 dk Okuma

Cengiz Çandar’dan Bakan Yılmaz Tunç’a: Kaç gazeteci adli kontrol altında?

“Gazeteciler adliye koridorlarına mahkûm edildi” diyen Cengiz Çandar, basına yönelik baskıların barış süreci tartışmalarıyla aynı dönemde artmasının çelişkiye işaret ettiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Cengiz Çandar’dan Bakan Yılmaz Tunç’a: Kaç gazeteci adli kontrol altında?

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, Türkiye’de gazetecilere uygulanan adli kontrolleri gündeme taşıdı.

Çandar, Türkiye’de yeniden tartışılmaya başlanan “barış süreci” beklentileriyle eşzamanlı olarak basın üzerindeki baskıların yoğunlaştığını dile getirdi. Bu durumun da ciddi bir çelişki yarattığını kaybetti.

Gazetecilerin haklarında açılan davalar nedeniyle ömürlerini adliye koridorlarında geçirdiğini söyleyen Çandar “Gözaltılar, tutuklamalar ve adli kontrol tedbirleriyle gazeteciler mesleklerini fiilen yapamaz hale getiriliyor” dedi.

Aralarında Ahmet Ayva, Tuğçe Yılmaz, Yıldız Tar, Elif Akgül, Ömer Çelik, Abdurrahman Gök, Serdar Altan, Öznur Değer, Rohat Bulut ve Mehmet Ali Ertaş’ın da bulunduğu yaklaşık 30 gazeteciye yurtdışı çıkış yasağı ve karakola imza verme yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulandığını hatırlatan Çandar, bu durumun hem gazeteciliği imkânsız hale getirdiğini hem de Türkiye’nin demokrasi karnesinde kara bir leke oluşturduğunu söyledi.

“Basın özgürlüğüne yönelik hukuki baskıların ve gazetecilere yönelik cezai yaptırımların varlığı, Anayasa’ya aykırıdır, hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaktadır, Türkiye’yi demokrasiden uzaklaştırmakta ve barış arayışlarına gölge düşürmektedir” diyen Çandar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

Yılmaz'a "Bir eylem planınız var mı" diye sordu

  • Türkiye’de şu anda tutuklu veya hükümlü olan kaç gazeteci bulunmaktadır ve bu gazeteciler hangi suçlamalarla cezaevinde tutulmaktadır?
  • Adli kontrol koşullarıyla serbest bırakılan gazeteci sayısı nedir ve bu gazetecilere uygulanan adli kontrol tedbirleri nelerdir?
  • Kaç gazeteci hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve/veya denetimli serbestlik koşulları uygulanmaktadır?
  • Son bir yıl içinde hakkında dava açılan gazeteci sayısı kaçtır ve bu davaların suçlamalara göre dağılımı nasıldır?
  • Anayasal güvence altında olan basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması amacıyla Bakanlığınızca atılması planlanan adımlar var mıdır?
  • Adalet Bakanı olarak, basın özgürlüğünü ortadan kaldıran hukuki yaptırımlara son vermek ve Anayasaya uygun bir hukuk sistemini hayata geçirmek adına kısa ve uzun vadede bir eylem planınız bulunmakta mıdır?

(HA)

adli kontrol adli kontrol şartı adli kontrol tedbiri adli kontrol uygulaması Cengiz Çandar Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilere baskı
Mahkeme, iki yıldır gazeteci Abdurrahman Gök'ün adli kontrolünü kaldırmıyor
11 Eylül 2025
11 Eylül 2025
Yeni Özgür Politika yazarı Mehmet Üçar 225 gün sonra tahliye edildi
8 Temmuz 2025
8 Temmuz 2025
Diyarbakır'da 20 gazeteci üç yıldır adli kontrol altında
15 Mayıs 2025
15 Mayıs 2025
Murat Ağırel ve Timur Soykan, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest
11 Nisan 2025
11 Nisan 2025
bianet editörü Tuğçe Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest
29 Kasım 2024
29 Kasım 2024
Gazeteci Seyhan Avşar hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı
8 Ocak 2024
8 Ocak 2024
Gazeteci Evrim Kepenek serbest bırakıldı
26 Temmuz 2023
26 Temmuz 2023
Mahkeme, iki yıldır gazeteci Abdurrahman Gök'ün adli kontrolünü kaldırmıyor
11 Eylül 2025
11 Eylül 2025
Yeni Özgür Politika yazarı Mehmet Üçar 225 gün sonra tahliye edildi
8 Temmuz 2025
8 Temmuz 2025
Diyarbakır'da 20 gazeteci üç yıldır adli kontrol altında
15 Mayıs 2025
15 Mayıs 2025
Murat Ağırel ve Timur Soykan, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest
11 Nisan 2025
11 Nisan 2025
bianet editörü Tuğçe Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest
29 Kasım 2024
29 Kasım 2024
Gazeteci Seyhan Avşar hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı
8 Ocak 2024
8 Ocak 2024
Gazeteci Evrim Kepenek serbest bırakıldı
26 Temmuz 2023
26 Temmuz 2023
